Trương Minh Cường nói lý do gác công việc ở Việt Nam sang Mỹ sau 2 năm

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với diễn viên hài Thúy Nga, diễn viên Trương Minh Cường đã có những phút trải lòng về việc gác lại công việc ở Việt Nam để sang Mỹ. Theo nam diễn viên 7X, trong quãng thời gian qua, anh vui vì được tất bật với công việc. Khi tên tuổi được nhiều người biết, anh nhận lời mời đóng phim, đi sự kiện… Tuy nhiên vì mẹ ruột hiện đang sinh sống ở Mỹ, lại gặp vấn đề sức khỏe nên anh đành gác lại để sang chăm sóc bà.

Vẻ ngoài phong độ của diễn viên Trương Minh Cường ở tuổi 48. Anh từng được mệnh danh là "vua quảng cáo" ẢNH: NVCC

Khi trở lại Mỹ, Trương Minh Cường ưu tiên thời gian cho đấng sinh thành. Anh đưa bà đi ăn uống, dạo công viên… Khi có nam diễn viên bên cạnh, sức khỏe của mẹ anh phục hồi tốt hơn.

Nam diễn viên cho biết từ nhỏ tới lớn, mẹ yêu thương Trương Minh Cường theo dạng đặt nhiều niềm tin, đôi lúc khiến anh cảm thấy áp lực, buồn lòng. Nhưng sau này, sao nam 7X hiểu rằng mẹ chỉ có mình anh nên bản thân muốn dành thời gian và làm những điều tốt nhất cho đấng sinh thành. Anh nói: "Bây giờ sức khỏe mẹ tôi yếu quá nên tôi buộc phải lựa chọn".

Diễn viên 7X chia sẻ thêm: “Có thể tôi phải bỏ bớt sự nghiệp ở Việt Nam để bắt đầu lại ở Mỹ. Bây giờ tôi gần 50 tuổi rồi nên cũng cực. Nhưng không còn cách nào khác. Ngày trước tôi còn mặc cảm, còn ngại vì không hòa nhập, chấp nhận được thực tế. Nhưng bây giờ tôi chấp nhận hết”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Trương Minh Cường cho biết hiện tại, mẹ nam diễn viên đang gặp vấn đề về sức khỏe. Đó là lý do khiến anh quyết định gác lại công việc để sang xứ người chăm sóc đấng sinh thành. Dù vậy, sao nam 7X khẳng định nếu có dự án phim phù hợp, anh vẫn sắp xếp lịch trình tham gia. “Bây giờ thì đành phải chịu hoàn cảnh như vậy, vì sức khỏe của mẹ tôi là trên hết”, anh nói.

Trương Minh Cường chia sẻ giai đoạn này, anh dành nhiều thời gian hơn cho đấng sinh thành ẢNH: NVCC

Nam diễn viên bộc bạch thêm trước đây, anh từng một lần rời xa Việt Nam vì vợ con. Với lần này, anh một lần nữa gác lại công việc tại quê nhà vì đấng sinh thành. Trở lại Mỹ sau 2 năm, nam diễn viên nói anh chưa làm quen liền với cuộc sống song khẳng định bản thân vẫn đang nỗ lực thích nghi.

“Tôi từng ở đây 15 năm, nay về lại nên cảm giác vừa lạ, vừa quen. Nhưng trước tiên tôi phải lo cho sức khỏe của mẹ trước rồi sau đó mới tính tiếp được”, diễn viên phim Lật mặt 7: Một điều ước chia sẻ.

Trương Minh Cường khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật

Từng được mệnh danh là “vua quảng cáo” nhưng Trương Minh Cường có quãng thời gian gác lại sự nghiệp để sang Mỹ sinh sống. Năm 2024, anh gây bất ngờ khi tham gia phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước, tạo ấn tượng với khán giả nhờ vai diễn Hai Khôn. Đây cũng là dự án “se duyên” để nam diễn viên quyết định trở về quê hương sinh sống, hoạt động nghệ thuật sau gần 15 năm bôn ba nơi xứ người.

Tại quê nhà, Trương Minh Cường tham gia đóng phim, đồng thời thử sức ở chương trình Tình bolero 2025. Anh gây bất ngờ với giọng hát trầm ấm, nhận được lời khen ngợi từ phía khán giả lẫn ban giám khảo và "về đích" với thành tích quý quân.