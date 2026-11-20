Nhân dịp này, Trường Phổ thông Năng khiếu vinh dự nhận bằng khen từ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM và được trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM.

GS-TS- NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trao bằng khen cho Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu ẢNH: P.H

Ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM (bìa phải) trao tặng cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: P.H

Thông điệp từ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho học sinh Phổ thông Năng khiếu

GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết, hôm nay bà không chỉ vui khi được chứng kiến ngôi trường tròn 30 tuổi, mà còn có những cảm xúc rất riêng của một người từng gắn bó với trường trên cương vị hiệu trưởng.

30 trước, Trường Phổ thông Năng khiếu ra đời trong những năm đầu xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM, kế thừa truyền thống của hệ PTTH chuyên Toán - Tin, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM.

30 qua, trường đã có rất nhiều thành tích đáng tự hào, hàng chục ngàn học sinh trưởng thành, nhiều người đang học tập, nghiên cứu và đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới. Điều khiến GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai tự hào nhất, là từ mái trường này, biết bao người trẻ đã được nuôi dưỡng niềm say mê khám phá, sự tự tin để đi con đường riêng và bản lĩnh để bước ra thế giới.

GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết ĐH quốc gia TP.HCM đang xây dựng Chương trình phát triển hệ sinh thái nhân tài VNU-TALENT giai đoạn 2027 - 2031 để trình Chính phủ, hướng đến một lộ trình phát triển liên tục từ phổ thông đến tiến sĩ, trong đó Phổ thông Năng khiếu là điểm khởi đầu.

GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi lễ ẢNH: P.H

Bà đề nghị nhà trường mạnh dạn đổi mới cách tổ chức dạy và học trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển rất nhanh. Điều học sinh cần không còn chỉ là ghi nhớ thật nhiều mà là biết đặt câu hỏi, biết tự học, biết phân biệt đúng sai, biết sáng tạo và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Do đó, trường học cần chuyển từ việc cố gắng dạy cho học sinh thật nhiều sang tạo điều kiện để các em học được thật sâu, tự khám phá được thật xa. Học sinh có thêm nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng, cho cả những thử nghiệm chưa thành công và những khám phá ngoài sách vở...

GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai nhắn nhủ tới các em học sinh, các em không cần phải trở thành bản sao của những thế hệ đi trước, cũng không cần phải sống dưới áp lực rằng mình nhất định phải đạt được những thành tích thật lớn.

Điều các thầy cô mong nhất, là các em tìm thấy điều mình thực sự yêu thích, có đủ dũng khí để theo đuổi và đủ kiên trì để đi đến cùng. Hãy học thật tốt, nhưng đừng chỉ học để có điểm cao. Hãy giữ sự tò mò, lòng chính trực, biết hợp tác và quan tâm đến những người xung quanh.

Phía sau thành tựu của học trò là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô

Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, lãnh đạo các trường ĐH thành viên, đặc biệt là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, những đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để Trường Phổ thông Năng khiếu hình thành, phát triển trong suốt 30 năm qua.

Đặc biệt, lời cảm ơn được gửi tới các thế hệ thầy cô giáo đã và đang giảng dạy tại trường trong suốt 3 thập niên qua, vì phía sau mỗi thành tích của học trò bao sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô.

Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu ẢNH: P.H

Tiến sĩ Hạnh cho biết trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực cá nhân, tăng cường học tập liên ngành và nghiên cứu khoa học; đưa trí tuệ nhân tạo và công nghệ vào giáo dục một cách phù hợp, có trách nhiệm.

Song hành với đó là chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, quan tâm sâu sắc hơn đến sức khỏe tinh thần, hạnh phúc học sinh...

Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM tròn 30 năm đào tạo nhân tài ẢNH: P.H

Bao thế hệ học sinh tài năng trưởng thành từ ngôi trường này ẢNH: P.H