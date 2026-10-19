Trường sân khấu điện ảnh 'đối phó' với AI

Ứng xử với AI là một trong những vấn đề Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đang đối diện, nhất là khi nhà trường muốn đổi mới phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận công chúng.

Bộ nhận diện mới của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ẢNH: BTC

TS Vũ Đình Toán, Chủ nhiệm khoa Thiết kế mỹ thuật, cho rằng tư duy mỹ thuật của người nghệ sĩ là giá trị không thể thay thế. Theo ông, AI vận hành dựa trên các thuật toán và dữ liệu có sẵn, không có tư duy sáng tạo như con người.

Tuy nhiên, Khoa Thiết kế mỹ thuật vẫn cập nhật, khai thác dữ liệu từ AI để sinh viên tham khảo trong quá trình sáng tác. TS Toán chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp trường ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và tổ chức Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân (diễn ra từ ngày 5 - 17.10 tại Hà Nội).

Giá trị cốt lõi quan trọng hơn AI

ThS Phan Thị Phương Hiền, Chủ nhiệm khoa Nhiếp ảnh, cho biết các phần mềm và công cụ AI hiện hỗ trợ nhiều công đoạn, từ chụp đến xử lý ảnh, khiến việc tạo ra một bức ảnh đẹp về mặt kỹ thuật không còn quá khó. Vì vậy, đào tạo nhiếp ảnh không thể chỉ dừng ở việc hướng dẫn sinh viên sử dụng máy ảnh hay cải thiện chất lượng hình ảnh.

“Giá trị của một nhiếp ảnh gia được đào tạo bài bản nằm ở cách nhìn, cách kể chuyện và trách nhiệm đối với hình ảnh mình tạo ra, chứ không chỉ ở khả năng sử dụng thiết bị”, ThS Hiền nói.

Sân khấu, điện ảnh cùng đối diện với văn hóa xem nhanh và bài toán sử dụng AI

ẢNH: BTC

TS Trần Quang Minh, Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật điện ảnh, nhìn nhận AI là một phát minh có những giá trị nhất định. Trong tương lai, khoa hướng đến việc cập nhật nội dung đào tạo, trong đó có AI. Hiện tại, công nghệ này chưa được đưa chính thức vào chương trình đào tạo mà được tiếp cận qua các buổi học chuyên đề, với sự tham gia trao đổi của các chuyên gia, giúp sinh viên cập nhật kiến thức.

Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân, ban tổ chức cũng tổ chức liên hoan phim. Theo TS Minh, ở hạng mục phim ngắn, ban tổ chức kiên quyết không chấp nhận các tác phẩm sử dụng AI.

“Chúng tôi đang chấm theo chuẩn phim ngắn truyền thống, với tiêu chí sáng tạo dựa trên các quy chuẩn kinh điển từ khâu bắt đầu đến khi hoàn thành. Hội đồng chấm thi của khoa sẽ làm việc nghiêm ngặt để bảo đảm các bộ phim dự thi không sử dụng công nghệ AI. Đó là tiêu chí cụ thể và bắt buộc của Khoa Điện ảnh cho đợt thi lần này”, TS Minh nhấn mạnh.

Vai diễn của Thùy Tiên đã được thay bằng AI trong phim Chốt đơn ẢNH: ĐPCC

Đổi mới cách kể chuyện để tiếp cận khán giả trẻ

Trước sự phát triển của AI, TikTok, YouTube và văn hóa “xem nhanh”, đào tạo truyền hình tại trường cũng hướng đến đổi mới cách kể chuyện, nhằm giúp những nội dung có giá trị tiếp tục tiếp cận công chúng trẻ.

ThS Đậu Nhật Minh, Chủ nhiệm khoa Truyền hình, cho rằng sinh viên cần biết tạo sức hút ngay từ những giây đầu tiên, đồng thời bảo đảm tính chính xác, chiều sâu nội dung và trách nhiệm xã hội.

“Nội dung tốt không chỉ khiến khán giả dừng lại xem, mà còn phải để lại thông tin hữu ích, cảm xúc và sự tin cậy”, ThS Minh nói.