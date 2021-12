Trưởng thành đáng khen của đội bóng trẻ nhất giải U.21

U.21 Học viện Nutifood thi đấu trận bán kết chiều qua không quá hay so với những trận mà họ thể hiện ở vòng đấu bảng, một phần vì tính chất trận knock-out, phần khác lại gặp chủ nhà đang hừng hực khí thế, nên bắt buộc phải cẩn trọng và đá an toàn nên chưa phát huy hết những gì mà đội bóng non trẻ này đã chứng tỏ. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận sự tiến bộ rõ nét nhất chính là ý thức chiến thuật và kỷ luật đấu pháp cực tốt giúp Học viện Nutifood luôn chủ động trong cách chơi.

Không tấn công một cách vội vã để bị hút vào cái bẫy phòng ngự phản công của chủ nhà giăng ra, cũng không nôn nóng tìm bàn thắng bằng cách tràn đội hình gây sức ép, Học viện Nutifood chiều qua là đội bóng có tính tổ chức rất cao, đá bớt hoa mỹ, giữ cự ly đội hình luôn hợp lý, nhất là luôn tập trung phòng ngự rất chắc chắn, từ đó hạn chế tầm sát thương của mũi nhọn PVF là Võ Nguyên Hoàng. Chính điều này giúp các học trò thầy Giôm giữ được cái đầu tỉnh táo suốt trận, gây sức ép từ những tình huống cố định, buộc đối thủ lúng túng tự đánh đầu phản lưới nhà để cuối cùng giành chiến thắng một cách xứng đáng.

Có thể nói đây là sự trưởng thành vượt bậc của U.21 Học viện Nutifood. Thầy Giôm không chỉ cho thấy sự mát tay của mình trong đào tạo trẻ mà còn chứng tỏ ông ngày càng sắc sảo và linh hoạt hơn trong chỉ đạo trên sân. Trước đây khi còn nắm lứa Công Phượng, Tuấn Anh và khi dẫn dắt những cầu thủ này đá V-League, ông Giôm luôn bị chê là ngây thơ về chiến thuật do thiếu tính thực tế. Nhưng giờ đây sau 7 năm dẫn quân cọ xát liên tục ở nhiều mặt trận trẻ và cả các giải quốc tế, HLV người Pháp này đã cho thấy khả năng đọc trận đấu và xây dựng đấu pháp uyển chuyển, khéo léo, tiếp cận trận đấu khôn ngoan hơn. Nhờ vậy các cầu thủ do chính ông đào tạo như Thanh Khôi, Quốc Việt, Duy Tâm, Vĩnh Nguyên, Quốc Cường, Xuân Minh hay Ngọc Thắng đã chứng tỏ sự trưởng thành trong cách chơi và sự cân bằng hơn trong tấn công lẫn phòng ngự. Nửa năm từ sau khi giành á quân U.19, nhờ được chăm sóc và dinh dưỡng tốt, nhiều cầu thủ Học viện Nutifood mới 17 - 18 tuổi đã phát triển thể hình không còn thua kém bất cứ đội bóng đàn anh nào.





Đối thủ của U.21 Học viện Nutifood sẽ là Hà Nội, đội vất vả vượt qua HAGL bằng thi đá 11 m luân lưu sau khi hòa 1-1. Đội bóng thủ đô vẫn cho thấy bản lĩnh hơn ở trận bán kết 1 vào chiều qua khi ghi bàn mở tỷ số do công Vũ Đình Hai và sút thắng cả 5 quả 11 m một cách lạnh lùng. Nhưng cũng đáng khen cho HAGL vì họ luôn cho thấy ý chí vươn lên mãnh liệt, lần thứ 3 trong vòng chung kết bị dẫn trước nhưng chỉ ít phút sau đã xuất sắc gỡ hòa. Chỉ 4 phút sau bàn thắng của Hà Nội, Dụng Quang Nho đã sút phạt gỡ hòa. Tuy chỉ nhận HCĐ, nhưng sự nỗ lực của HAGL là rất đáng khen.

Trận chung kết U.21 giữa Hà Nội và Học viện Nutifood diễn ra vào 15 giờ 45 ngày 28.12 hứa hẹn rất hấp dẫn. Bước trưởng thành đáng khen của đội bóng trẻ do thầy Giôm dẫn dắt sẽ tiếp tục được kiểm chứng hùng hồn vào chiều mai.