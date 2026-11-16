Trưởng thành toàn diện với môi trường học thuật quốc tế

Bệ phóng tỏa sáng từ chương trình học chất lượng

Tại Royal School, sự kết hợp giữa chương trình Cambridge và chương trình Việt Nam mang đến lộ trình học tập toàn diện, phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của từng học sinh (HS). Qua đó, các em tích lũy kiến thức, phát triển phẩm chất, kỹ năng và tư duy.

Tiếp cận nguồn kiến thức đa dạng từ hai chương trình giúp học sinh Royal School mở rộng hiểu biết và phát huy năng lực cá nhân ẢNH: NTCC

Hà Khoa Ân, HS lớp 4, là một trong những gương mặt tiêu biểu tại các sân chơi học thuật trong nước và quốc tế. Sau 7 năm học từ mầm non tại Royal School, Khoa Ân xây dựng nền tảng tiếng Anh vững vàng, tự tin thử sức và giành hơn 30 giải thưởng trong một năm học.

Tiếp cận kiến thức bằng tiếng Anh và tiếng Việt còn giúp HS mở rộng góc nhìn, rèn tư duy linh hoạt và khả năng vận dụng kiến thức trong nhiều lĩnh vực. Nhà trường thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng chương trình Cambridge, tạo điều kiện để các em phát triển năng lực học thuật, khả năng sử dụng tiếng Anh và sự chủ động trong học tập.

Giáo viên dẫn lối với phương pháp sáng tạo

Theo thầy Raymond Danielson Brian, Tổ trưởng chương trình Cambridge tại Royal School, cơ sở Phú Lâm, giáo viên cần giúp mỗi HS hiểu rõ mục tiêu, ước mơ và phát huy tiềm năng trên nền tảng giáo dục truyền cảm hứng. Đôi khi một lời khen hay sự động viên đúng lúc cũng tiếp thêm tự tin, khuyến khích các em mạnh dạn thể hiện bản thân.

Học tập gắn liền với thực hành giúp học sinh vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng qua những trải nghiệm ý nghĩa ẢNH: NTCC

Tinh thần đồng hành ấy thể hiện trong tiết học ESL chủ đề "Múa rối". Thầy Raymond Danielson Brian biến lớp học thành sân khấu biểu diễn, nơi các nhóm HS cùng xây dựng kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, thiết kế nhân vật và luyện tập bằng tiếng Anh trước khi trình diễn.

Sau mỗi tiết mục, thầy nhận xét, góp ý cụ thể để HS hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ, khả năng hợp tác và trình bày ý tưởng. Qua từng công đoạn, các em có cơ hội thực hành tiếng Anh, trao đổi với bạn và cùng hoàn thành sản phẩm.

Từ những tiết học sinh động, Royal School khuyến khích HS đặt câu hỏi, trao đổi quan điểm và tìm giải pháp. Thầy cô giữ vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo động lực, giúp mỗi em phát huy năng lực theo cách riêng.

Trưởng thành với loạt trải nghiệm thực tế

Trong dự án "Khoa học trong không gian ba chiều: Mô hình hóa các hệ thống duy trì sự sống" thuộc môn Khoa học Cambridge lớp 8, HS trực tiếp thiết kế mô hình chu trình carbon và oxygen để minh họa cho phần thuyết trình.

Quá trình quan sát, phân tích và trực quan hóa kiến thức giúp HS hiểu sâu hơn những quá trình khoa học trừu tượng, đồng thời gắn lý thuyết với thực hành.

Bên cạnh dự án học thuật, Royal School triển khai lớp học đảo ngược, sân khấu hóa, mô phỏng Liên Hiệp Quốc, học tập ngoài trời và thử thách theo trạm. Các hoạt động giao lưu quốc tế cũng mở rộng cơ hội để HS tiếp xúc với những nền văn hóa và góc nhìn khác nhau.

Qua từng trải nghiệm, HS củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và thích ứng với tình huống mới, đồng thời nuôi dưỡng trí tò mò và niềm yêu thích khám phá.