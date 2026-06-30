Trường tư thục không được dạy trước chương trình tiểu học

Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT ngày 22.6.2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Cô giáo làm quen với các em học sinh tiểu học một trường tư thục trong ngày tựu trường năm học 2025-2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Không được dạy trước chương trình giáo dục phổ thông với cấp tiểu học trong thời gian ngoài kế hoạch thời gian năm học

Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT tiếp tục kế thừa Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT, cho phép trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này.

Đồng thời, bổ sung quy định riêng đối với cấp tiểu học. Theo đó, hoạt động này ở cấp tiểu học phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, không dạy trước chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực, quá tải cho học sinh.

Cụ thể, điều 9 của Thông tư về "Chương trình giáo dục" nêu rõ:

Trường phổ thông tư thục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, kế hoạch giáo dục và các quy định chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và pháp luật có liên quan; Trường phổ thông tư thục thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD-ĐT được tổ chức thời gian học tập bổ sung ngoài kế hoạch thời gian năm học do Bộ GD-ĐT tạo quy định, nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học tập bổ sung này. Việc tổ chức thời gian học tập bổ sung không làm thay đổi thời lượng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành; Việc tổ chức thời gian học tập bổ sung quy định tại khoản này phải nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và thời gian học tập của học sinh; phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật; Đối với cấp tiểu học, việc học tập bổ sung phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh nhằm tăng cường kỹ năng sống, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh còn yếu, không được dạy trước chương trình của năm học kế tiếp.

Bộ GD-ĐT cho biết việc hoàn thiện quy định này tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ, củng cố kiến thức và phát triển năng lực cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thông tư mới cũng bảo đảm quyền lợi của học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh, các quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

Phân định rõ quyền của nhà đầu tư, hội đồng trường và hiệu trưởng

Một điểm mới khác quan trọng của Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT là hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng phân định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện quyền của chủ sở hữu; hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, quyết nghị các vấn đề quan trọng của nhà trường; hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường.

So với Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT, quy định mới giúp làm rõ ranh giới giữa quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể.

Thông tư mới quy định đầy đủ hơn về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng trường. Đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp giữa hội đồng trường, hiệu trưởng và nhà đầu tư.

Hội đồng trường được xác định là thiết chế quản trị, tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển, quyết nghị các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường.

Học sinh một trường phổ thông tư thục trong ngày tựu trường năm học 2025-2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Hình thành cơ chế kiểm soát nội bộ linh hoạt, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình

Một thay đổi đáng chú ý là Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT không quy định bắt buộc thành lập Ban kiểm soát như quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT trước đây, mà thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp với điều kiện của từng nhà trường.

Nhà trường có thể giao bộ phận hoặc cá nhân phù hợp thực hiện chức năng kiểm soát việc quản lý tài chính, tài sản, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính độc lập, khách quan nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới.

Thông tư mới cũng tiếp tục mở rộng quyền tự chủ của trường phổ thông tư thục trong tổ chức và quản trị nhà trường, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm giải trình của nhà đầu tư, hội đồng trường và hiệu trưởng trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động...