Trường Văn hóa Công an nhân dân III tuyển sinh 1.000 học sinh

Ngày 23.7, tin từ Trường Văn hóa Công an nhân dân III (phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ) cho biết, trường vừa có thông báo tuyển sinh giáo dục văn hóa bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, năm học 2026 - 2027.

Cụ thể, Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Văn hóa Công an nhân dân III là 1.000 học sinh với 32 lớp (từ lớp 5 đến lớp 11). Trong đó, 5 lớp 5 với 150 chỉ tiêu; 5 lớp 6 với 160 chỉ tiêu; 5 lớp 7 với 160 chỉ tiêu; 5 lớp 8 với 160 chỉ tiêu; 5 lớp 9 với 160 chỉ tiêu; 5 lớp 10 với 150 chỉ tiêu và 2 lớp 11 với 60 chỉ tiêu.

Trường Văn hóa Công an nhân dân III, ở phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Khu vực tuyển sinh ở địa bàn 6 tỉnh, thành, gồm: Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Chính sách đối với học sinh được hỗ trợ 100% chi phí học tập, ăn, ở nội trú và các chế độ khác theo quy định.

Đối tượng tuyển sinh là trẻ em là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Trong đó, đối với các đối tượng quy định điều kiện "có hoàn cảnh khó khăn" được xác định trên cơ sở thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 351, ngày 30.12.2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, giai đoạn 2026 - 2030 và có xác nhận của UBND cấp xã.