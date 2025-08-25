Truy bắt nhóm người vận chuyển trái phép gỗ quý

Sáng 25.8, ông Nguyễn Viết Lưu, phụ trách Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội, xã Tây Sơn, Đắk Lắk (xã Sơn Hội, H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng bảo vệ rừng phối hợp công an xã truy bắt, tạm giữ một xe ô tô vận chuyển trái phép 21 khúc gỗ quý.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 25.8, lực lượng Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội gồm 2 nhân viên cùng 2 cán bộ Công an xã Tây Sơn đã mật phục một chiếc ô tô 16 chỗ mang BS 78A-262.17 đang vận chuyển gỗ quý trái phép trên đường bê tông liên xã thuộc thôn Tổng Binh theo hướng ra đường ĐT 646, xã Tây Sơn, Đắk Lắk.

Xe 16 chỗ vận chuyển 21 khúc gỗ quý Bình Linh ẢNH: CTV

Khi bị truy bắt, nhóm 3 người trên xe đã bỏ lại phương tiện, trốn thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 khúc gỗ hộp có kích thước: mặt ngang 18 cm, dài từ 1,5 m đến 2 m. Tất cả đều là gỗ Bình Linh (là một nhóm gỗ quý hiếm thuộc nhóm III theo quy định phân loại nhóm gỗ tại Việt Nam).

Sau khi bị phát hiện vận chuyển gỗ quý, nhóm 3 người trên xe 16 chỗ đã bỏ trốn khỏi hiện trường ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Viết Lưu cho biết lực lượng bảo vệ rừng đã phối hợp theo dõi các đối tượng tập kết gỗ trên địa bàn thôn vào 3 ngày trước, tuy nhiên bước đầu vẫn chưa xác định chính xác các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.



