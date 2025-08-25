Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Truy bắt nhóm người vận chuyển trái phép gỗ quý

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
25/08/2025 10:22 GMT+7

Nhóm người dùng xe 16 chỗ chở 21 khúc gỗ quý bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt trong đêm.

Sáng 25.8, ông Nguyễn Viết Lưu, phụ trách Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội, xã Tây Sơn, Đắk Lắk (xã Sơn Hội, H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng bảo vệ rừng phối hợp công an xã truy bắt, tạm giữ một xe ô tô vận chuyển trái phép 21 khúc gỗ quý.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 25.8, lực lượng Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội gồm 2 nhân viên cùng 2 cán bộ Công an xã Tây Sơn đã mật phục một chiếc ô tô 16 chỗ mang BS 78A-262.17 đang vận chuyển gỗ quý trái phép trên đường bê tông liên xã thuộc thôn Tổng Binh theo hướng ra đường ĐT 646, xã Tây Sơn, Đắk Lắk.

Phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 21 khúc gỗ quý trong đêm - Ảnh 1.

Xe 16 chỗ vận chuyển 21 khúc gỗ quý Bình Linh

ẢNH: CTV

Khi bị truy bắt, nhóm 3 người trên xe đã bỏ lại phương tiện, trốn thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 khúc gỗ hộp có kích thước: mặt ngang 18 cm, dài từ 1,5 m đến 2 m. Tất cả đều là gỗ Bình Linh (là một nhóm gỗ quý hiếm thuộc nhóm III theo quy định phân loại nhóm gỗ tại Việt Nam).

Phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 21 khúc gỗ quý trong đêm - Ảnh 2.

Sau khi bị phát hiện vận chuyển gỗ quý, nhóm 3 người trên xe 16 chỗ đã bỏ trốn khỏi hiện trường

ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Viết Lưu cho biết lực lượng bảo vệ rừng đã phối hợp theo dõi các đối tượng tập kết gỗ trên địa bàn thôn vào 3 ngày trước, tuy nhiên bước đầu vẫn chưa xác định chính xác các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

Tự ý di thực gỗ quý khỏi Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Tự ý di thực gỗ quý khỏi Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum xác định, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã tự ý di thực hàng chục cây gỗ trắc ra khỏi vườn nhưng không báo với cơ quan có thẩm quyền giám sát, theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

gỗ quý gỗ Bình Linh Đắk Lắk Vận chuyển trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận