Truy thu thuế 14 năm trước của người đã mất: Lãnh đạo tỉnh Long An nói gì?

Trách nhiệm chính thuộc VPĐKĐĐ H.Châu Thành

Trước đó, ngày 22.8, ông Mai Văn Nhiều, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An, đã chủ trì buổi tiếp bà Cao Thị Phương Loan về vấn đề này. Qua phân tích hồ sơ liên quan và ý kiến giữa bên tại buổi tiếp xúc công dân, Thường trực HĐND tỉnh Long An thông báo: Thời điểm kết thúc ghi nợ số tiền hơn 41 triệu đồng của cụ Nguyễn Thị Bông là ngày 28.2.2021. Tuy nhiên, người thừa kế thửa đất đã qua 4 lần cập nhật biến động đất đai (có cả trước và sau ngày 28.2.2022) nhưng Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Châu Thành và các cơ quan liên quan không ghi nhận việc nợ thuế lên GCNQSDĐ làm phát sinh khiếu nại do chủ thửa đất phải nộp số tiền quá chênh lệch so với khoản nợ thuế ban đầu. Do đó, trách nhiệm chính thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Châu Thành.

Thường trực HĐND tỉnh Long An đề nghị Sở TN-MT Long An tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tham mưu trình ký cấp GCNQSDĐ trong các lần biến động mà không ghi nợ thuế lên đó (trang 4 của giấy).