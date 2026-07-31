Truy tìm ô tô liên quan tai nạn khiến nam sinh tử vong trong ngày sinh nhật

Ngày 31.7, Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam sinh tử vong trong ngày sinh nhật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 21.7, anh L.B.B (33 tuổi) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 51C-351.30 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Hai Bà Trưng về chợ Dĩ An. Khi đến đoạn trước sân vận động Dĩ An (số 250 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Đông B, phường Đông Hòa), xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 49K1-203.77 do anh V.G.H (19 tuổi) cầm lái đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm trên làn đường di chuyển, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đáng chú ý, qua trích xuất dữ liệu và rà soát kỹ lưỡng khu vực xung quanh vị trí xảy ra tai nạn, cơ quan công an xác định điểm này không có camera an ninh ghi hình diễn biến sự việc. Điều này đang gây không ít khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra trong việc tái hiện chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, các thông tin trinh sát ghi nhận, ngay thời điểm xảy ra tai nạn, phía sau xe tải có một ô tô con 4 chỗ gầm cao màu xanh đã vượt lên. Ngoài ra, thời điểm đó cũng có một số người dân đang di chuyển trên đoạn đường này có thể đã chứng kiến toàn bộ quá trình va chạm.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện của quá trình điều tra, Công an phường Đông Hòa phát thông báo kêu gọi người dân trực tiếp chứng kiến vụ việc, hoặc các tài xế có xe lưu thông qua khu vực thời điểm trên sở hữu camera hành trình ghi lại vụ tai nạn, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Với mọi dữ liệu, hình ảnh liên quan, xin vui lòng liên hệ ngay với Công an phường Đông Hòa để kịp thời xử lý. Người dân có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại 0913842724, gặp ông Dương Từ Tâm.

Như Thanh Niên đã thông tin, hôm xảy ra tai nạn chính là ngày sinh nhật tròn 19 tuổi của H. Nạn nhân đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Sáng 21.7, H. chạy xe từ ký túc xá qua nhà một bạn nữ để đón bạn đi chơi thì gặp nạn.