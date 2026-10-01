Ngày 1.10, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Chủ tịch UBND xã Thành Thới từ ngày 1.7.2025 - 30.6.2026. Trong đó có truy trách nhiệm chủ tịch, nguyên chủ tịch xã để 55 hộ dân chiếm đất công và nhiều vi phạm khác.

Nhiều vi phạm đất công, tài sản công

Xã Thành Thới được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã: An Thới, Thành Thới A và Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cũ).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, UBND xã Thành Thới gồm 4 cơ quan chuyên môn, tổng biên chế hiện có là 42/49 cán bộ, công chức và 3/4 biên chế hỗ trợ, phục vụ; 9 đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND xã (gồm 7 trường, 1 trạm y tế và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công) với 335/367 biên chế được giao.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra nhiều sai phạm, hạn chế tại xã Thành Thới ảnh: chụp màn hình Google Maps

Đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều hạn chế. Cụ thể, trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn để xảy ra sai sót về nội dung: ban hành kế hoạch có nội dung không thuộc thẩm quyền của UBND xã; chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

Công tác tuyển dụng viên chức còn hạn chế như: Chủ tịch UBND xã ký ban hành nội quy, quy chế tuyển dụng là chưa đúng về thẩm quyền; việc tuyển dụng, xếp lương, thực hiện chế độ tập sự chưa đúng theo quy định; các trường hợp mới tuyển dụng không thực hiện chế độ tập sự và được hưởng 100% lương.

Đáng chú ý, xã chưa có biện pháp xử lý hoặc báo cáo tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm 55 trường hợp người dân sử dụng đất công vào mục đích để ở chưa đúng quy định pháp luật về đất đai; bàn giao đất công chưa đầy đủ.

Trách nhiệm trên thuộc các ông, bà: Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Lượm (nguyên Chủ tịch UBND xã Thành Thới A), Đỗ Văn Nho (nguyên quyền Chủ tịch UBND xã Thành Thới A), Nguyễn Văn Hùng Cường, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Kim Thoa (nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Thành Thới A).

Bên cạnh đó, xã còn bố trí sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ chức danh vượt tiêu chuẩn, định mức; thực hiện kiểm kê tài sản năm 2025 chưa đầy đủ, không thực hiện kiểm kê đối với tài sản là nhà, đất trụ sở làm việc. Trách nhiệm tham mưu thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Mai, công chức kế toán ngân sách xã, và bà Đoàn Thị Cẩm, công chức phụ trách kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã. Đồng thời, việc thực hiện công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm vẫn còn một số thiếu sót.

Truy trách nhiệm chủ tịch và các nguyên chủ tịch xã

Ngoài ra, một số đơn vị trực thuộc xã chưa thực hiện công khai, minh bạch trong bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công; sau sáp nhập, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của 3 xã cũ chuyển về cho xã mới tồn hơn 351 triệu đồng nhưng UBND xã Thành Thới chưa có kế hoạch sử dụng hiệu quả; Quỹ nhân dân đóng góp của 3 xã cũ chuyển về cho UBND xã Thành Thới tồn hơn 1,6 tỉ đồng. Trong năm 2025, chi sửa chữa đường dẫn vào cầu Rạch Đập nhưng chưa họp dân công khai; kinh phí còn tồn nhiều nhưng năm 2026 đơn vị chưa xây dựng kế hoạch sử dụng...

Với các vi phạm, hạn chế được nêu trong kết luận, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với: ông Trần Văn Hải (nguyên Chủ tịch UBND xã Thành Thới A, giai đoạn từ năm 2005 đến 11.2019, hiện đã nghỉ hưu); ông Nguyễn Văn Lượm (nguyên Chủ tịch UBND xã Thành Thới A, giai đoạn từ tháng 3.2020 đến 6.2025, hiện đã nghỉ hưu).

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã An Định tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hùng Cường (nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Thành Thới A, giai đoạn từ tháng 9.2005 đến tháng 12.2019, hiện là chuyên viên Phòng Kinh tế xã An Định); chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Thành Thới tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý và khắc phục những hạn chế đã được nêu trong kết luận.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường và UBND xã Thành Thới rà soát, thực hiện các nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (cũ) giao tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 8.9.2008 và tham mưu giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với 55 trường hợp sử dụng đất công vào mục đích để ở không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Kiến nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp, hỗ trợ UBND xã Thành Thới xác định cụ thể ranh mốc giới trên thực địa các thửa 845, 873, 899 và 1923 tờ bản đồ số 2 (cũ). Đồng thời, xem xét, hướng dẫn về chuyên môn, giúp UBND xã Thành Thới tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với 55 trường hợp sử dụng đất công vào mục đích để ở không đúng quy định pháp luật về đất đai...



