Truy xét vụ gây rối, phát hiện tài xế độ chế, lắp ráp súng đạn

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, liên quan vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Q.Hải Châu, lực lượng công an vừa phát hiện thêm 2 tài xế mua bán, tàng trữ súng đạn.



Trưa 15.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân (24 tuổi, ngụ tổ 27, P.Thanh Khê Tây) và Võ Lê Hoàng Tú (23 tuổi, ngụ P.An Khê, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Võ Lê Hoàng Tú bị khởi tố vì cất giấu súng giúp bạn NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, tháng 9.2022, Tân ăn nhậu ở đường Hoàng Văn Thái, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng với bạn là đồng nghiệp tài xế tên Lê Văn Sang (chưa rõ lai lịch cụ thể). Sang nói Tân chở về nhà Sang và tặng Tân 1 khẩu súng làm kỷ niệm.

Trong quá trình cất giấu súng ở phòng ngủ, Tân sợ người nhà phát hiện nên 2 lần nhờ bạn đồng nghiệp là Tú giữ giúp. Cụ thể, ngày 18.10.2022, Tân dọn dẹp nhà và mang súng qua nhà Tú. Sau đó, Tân lấy lại súng, đến ngày 15.1.2023, vợ chồng Tân đi chơi xa nên tiếp tục gửi súng ở nhà Tú.

Sau đó, Tân mang súng về nhà "nghiên cứu", rồi lên mạng tìm hiểu về các loại súng, đạn và phụ kiện kèm theo. Theo cơ quan điều tra, dù nhận thức được việc sở hữu, cất giữ súng đạn là hành vi bị nghiêm cấm, nhưng Tân lên mạng xã hội đặt mua 5 khẩu súng cùng một số phụ kiện, đạn.

Nguyễn Nhật Tân bị tống đạt lệnh bắt tạm giam về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí NGUYỄN TÚ

Tân khai nhận dùng khẩu súng Sang cho làm mẫu thực tế để "nghiên cứu" các bản vẽ, cách độ chế, lắp ráp súng bắn đạn thật.



Ngày 17.8, Tân có việc đi xa, nên đóng gói toàn bộ 6 khẩu súng cùng phụ kiện, đạn vào 1 thùng giấy, dán kín rồi mang đến gửi nhờ nhà Tú. Ngày 27.8, Tân bị công an triệu tập do tham gia vụ gây rối trật tự công cộng tại Q.Hải Châu. Tân tự thú và cùng lực lượng công an đến nhà Tú để giao nộp số súng đạn kèm phụ kiện.

Trong các lần được Tân nhờ cất giấu súng đạn, Tú đều biết đó là vũ khí nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý và mở ra xem vì tò mò. Tú cũng tham gia các hội nhóm về súng đạn trên Facebook để tìm hiểu.