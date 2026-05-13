Truyền hình thực tế và áp lực mùa sau

Sự đa dạng này mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, song cũng tạo ra áp lực đối với nhà sản xuất khi không chỉ cạnh tranh mà còn phải vượt qua thành công của mùa cũ để tiếp tục "giữ chân" người xem.



Không thể phủ nhận thành công của mùa đầu tiên được xem là một lợi thế, khi thương hiệu chương trình dần trở nên quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, chính điều này cũng tạo ra không ít áp lực, điển hình là sự so sánh. Ở mùa đầu, nhà sản xuất thường mời những ngôi sao hay gương mặt đang có sức hút để gây chú ý. Khi chương trình thành công, bài toán khó đặt ra là nếu mời lại những gương mặt cũ có thể sẽ gây nhàm chán, còn lựa chọn những nhân tố mới lại phải đối diện với những rủi ro.

Anh trai "say hi" khi trở lại mùa 2 bị "đặt lên bàn cân" về độ nổi tiếng của người chơi, sự đầu tư về âm nhạc… Chị đẹp đạp gió tuy có những thay đổi đáng kể về format để tạo nên sự mới lạ nhưng vẫn phải chịu sự so sánh. Một số chương trình như Rap Việt, Người ấy là ai, Ca sĩ bí ẩn… từng thành công vang dội ở những mùa đầu nhưng cũng phần nào giảm sức hút ở những mùa sau. Trong khi đó, sau thành công năm 2024, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai chọn phương án không sản xuất tiếp ngay mà tập trung cho Tân binh toàn năng, trước khi trở lại mùa mới vào năm 2026.

Anh trai vượt ngàn chông gai chuẩn bị trở lại sau thành công của mùa 1 ẢNH: NSX

Thách thức lớn nhất khi bước vào mùa tiếp theo không nằm ở việc "làm mới bằng mọi giá", mà là vượt qua thành công của mùa trước. Khi một format đã tạo được dấu ấn, kỳ vọng của khán giả sẽ tăng lên rõ rệt, thậm chí trở nên khắt khe hơn. Điều này đặt ê kíp vào áp lực kép: vừa phải giữ vững bản sắc cốt lõi đã làm nên thương hiệu, vừa phải tìm tòi những điểm mới đủ thuyết phục để chương trình không rơi vào lối mòn. Đối với nhà sản xuất, áp lực không chỉ nằm ở ý tưởng sáng tạo, mà còn ở năng lực kiểm soát và vận hành một hệ thống sản xuất ngày càng lớn và đòi hỏi cao.

Theo ông Trần Đình Phương, Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông Bee, để giữ sức hút cho mùa sau, điều quan trọng nhất là phải bắt đầu từ việc hiểu rõ giá trị cốt lõi và lý do chương trình được yêu mến. "Khi đã xác định được "trục giá trị" đó, mọi sự đổi mới cần xoay quanh việc làm sâu sắc hơn, chứ không phải thay đổi hoàn toàn. Đổi mới có thể đến từ cách kể chuyện, cách tiếp cận nhân vật, ứng dụng công nghệ hay mở rộng không gian trải nghiệm, nhưng tinh thần chương trình phải được giữ vững", ông Phương phân tích.

Song song đó, đội ngũ sản xuất cần đầu tư nghiêm túc vào khâu nghiên cứu khán giả. Bởi một chương trình không chỉ cạnh tranh với các format truyền hình khác, mà còn cạnh tranh trực tiếp với nội dung số trên mạng xã hội. "Tôi cho rằng một chương trình có thể đi đường dài không nằm ở việc mỗi mùa khác đi, mà ở việc mỗi mùa tốt lên. Khi nội dung được làm sâu hơn, cách kể chuyện được làm mới và hệ thống vận hành đủ vững, sức hút của chương trình sẽ được duy trì một cách tự nhiên, bền vững", ông Trần Đình Phương nêu quan điểm.