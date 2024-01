Truyền lửa yêu thương

Đặng Hoàng An NVCC

Năm 2022, tác giả Dương Châu Giang viết về hành trình tôi vượt qua nghịch cảnh đi gieo mầm nhân ái cho những phận đời yếu thế để tham dự Sống đẹp. Chuyện về tôi - một người khuyết tật vận động nặng mượn bánh xe kim khí thay cho đôi chân cần mẫn giúp đỡ những người đồng cảnh đã được bạn đọc ủng hộ rất nhiều. Tác phẩm Bài ca cuộc đời đạt giải nhì và bài viết ấy được yêu thích nhất. Tại lễ tổng kết và trao giải, tôi được lan tỏa nhiều điều tích cực từ cuộc thi, đặc biệt những nhân vật được vinh danh đã chạm, chạm mạnh trái tim tôi.

Ngày quay trở lại giao lưu tại lễ phát động Sống đẹp mùa 3, tôi lại được tiếp thêm năng lượng từ hai nhân vật cùng giao lưu với mình. Tôi thấy cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức mang đậm tính nhân văn và đa dạng thể loại để nhiều người có thể dự thi. Tôi quyết hoán chuyển từ nhân vật trở thành tác giả để tiếp tục lan tỏa những gương sống đẹp. Vì mới tập tễnh viết nên khi đặt bút tôi dành sự toàn tâm, toàn ý của mình cho từng nhân vật. Hạnh phúc thay, tôi đạt hai giải khuyến khích và bài viết được yêu thích nhất. Qua một mùa giải lần thứ 3 này, tôi không chỉ có cơ hội được lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn được "nạp" thêm rất nhiều điều về sống đẹp. Sống đẹp mùa 3 đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, được giao lưu và học hỏi. Hy vọng chủ đề mùa 4 San sẻ yêu thương sẽ hứa hẹn những điều thú vị cho tôi và những bạn yêu viết.

Đặng Hoàng An (Long An) - nhân vật trong bài viết mùa 2; tác giả đạt giải khuyến khích hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép và giải Bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online) cuộc thi Sống đẹp mùa 3

Công Sơn (ghi)