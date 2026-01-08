Truyền thông Thái Lan chê cầu thủ U.23 quá non nớt, HLV Thawatchai lo sớm bị loại

Ở trận đấu đầu tiên của bảng D, U.23 Thái Lan nhập cuộc tự tin trước U.23 Úc. Các học trò của HLV Thawatchai đẩy cao đội hình tấn công, sớm dẫn trước ở phút thứ 9 sau bàn thắng của Sittha Boonlha. Dù vậy, chỉ 2 phút sau, U.23 Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người khi Phon-Ek Jensen nhận thẻ đỏ. Kể từ đây, U.23 Úc lấy lại thế trận và họ sớm có 2 bàn trong hiệp 1, lần lượt do công Ethan Alagich, Macallister để qua đó có chiến thắng 2-1, giành 3 điểm.

Trang Siamsport của Thái Lan nhận xét: “U.23 Thái Lan đã làm điều bất ngờ khi dẫn trước U.23 Úc với pha làm bàn của Sittha Boonla. Thế nhưng, thế trận đã hoàn toàn đổi chiều khi Pol-ek Maneekorn nhận thẻ đỏ, khiến chúng ta chỉ còn 10 người trên sân. Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, rõ ràng việc nhận liên tiếp 2 bàn thua là điều tất yếu. Thậm chí, nếu may mắn hơn, U.23 Úc còn có thể ghi thêm nhiều bàn ở những khoảng thời gian sau đó”.

Trên trang Khaosod, tấm thẻ đỏ mà Pol-ek Maneekorn phải nhận cũng được nhắc đến: “Ngay sau khi U.23 Thái Lan ghi bàn, Pol-ek Maneekorn đã có pha phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm. Tình huống này diễn ra ở khu vực giữa sân và không cần thiết phải chơi bóng rắn như vậy. Đáng nói hơn, trọng tài chính đứng ngay vị trí đó và VCK U.23 châu Á cũng có VAR. Pol-ek Maneekorn đã quá non nớt và chắc chắn U.23 Thái Lan cần phải rút ra những bài học sâu sắc sau tình huống này”.

Pol-ek Maneekorn nhận thẻ đỏ, khiến U.23 Thái Lan đánh mất thế trận và thua U.23 Úc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

U.23 Thái Lan đứng trước nguy cơ sớm bị loại

Trong khi đó, trang phân tích JingJung Football bày tỏ: “Chúng tôi thật sự không nói nên lời sau khi chứng kiến hành vi của cầu thủ U.23 Thái Lan. Làm sao cậu ta có thể thoát tội với pha phạm lỗi liều lĩnh như vậy? Điều đó đã gây khó khăn cho các đồng đội, và cả khán giả Thái Lan họ cũng thật tức giận. Đến lúc này, thật sự nhiều người không thể hiểu vì sao Pol-ek Maneekorn lại thi đấu quyết liệt quá mức như vậy”.

“U.23 Thái Lan nằm cùng bảng với U.23 Úc, U.23 Iraq và U.23 Trung Quốc, một bảng đấu thực sự khó khăn. Hai năm trước, đội tuyển U.23 Iraq đã giành vé dự Olympic; bóng đá trẻ của họ đã rất mạnh. U.23 Trung Quốc cũng hòa với U.23 Úc ở vòng loại, vì vậy họ cũng là một đội mạnh. Thành thật mà nói, trận thua đau đớn trước U.23 Úc đã khiến tình cảnh của chúng ta giờ đây rất khó khăn, đứng trước nguy cơ phải ra về sớm”, trang JingJung Football nhận định.

Với việc trắng tay ngày ra quân, U.23 Thái Lan hiện rơi xuống cuối bảng D. Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển trẻ xứ chùa vàng sẽ gặp U.23 Iraq - đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. HLV Thawatchai nhận định: “Theo những gì chúng tôi đã thấy, U.23 Iraq là một đội rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ tài năng và sở hữu kỹ thuật điêu luyện. Nếu muốn đi tiếp, U.23 Thái Lan cần chuẩn bị kỹ đến đối phó với những bài đánh có chất lượng rất cao của họ”.

HLV Thawatchai cùng U.23 Thái Lan đứng trước nguy cơ sớm bị loại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK FAT

“Tôi đã từng nói rằng U.23 Úc là một đội bóng rất mạnh ở châu Á, có lối chơi khác biệt nhưng tất cả các cầu thủ U.23 Thái Lan đã luôn cố gắng, thi đấu hết mình. Hôm nay, tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ, chỉ tiếc là kết quả không như mong đợi. Tôi tin rằng, sau những tình huống dẫn đến thẻ đỏ và hoặc phạt đền, U.23 Thái Lan đã rút ra được kinh nghiệm quý báu”, HLV Thawatchai kết luận.