Vượt đường xa đi học

Phạm Quang Tấn, nhà ở Vĩnh Hưng, Tây Ninh, cách trung tâm TP.HCM khoảng 5 giờ đi xe. Tấn chưa từng học IELTS hay các khóa học tiếng Anh chuyên sâu về 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tình cờ mẹ của Tấn biết đến cô giáo Trà ở Gò Vấp, TP.HCM (cô Nguyễn Thị Song Trà, người sáng lập Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo TH - THedu, nay là Hệ thống Giáo dục và đào tạo SOTA - SOTA Education), nên từ đầu tháng 8.2025, Tấn vượt đường xa tới TP.HCM để kiểm tra đầu vào.

Kết quả là con số 0. Từ đó Tấn quyết tâm phải đặt mục tiêu học tập nỗ lực để có thể thi IELTS vào đầu tháng 12.2026 với điểm mục tiêu 6.0 IELTS.

Tấn (áo xanh dương) cùng các bạn trong một buổi học tại trung tâm ẢNH: DI YÊN

Bắt đầu từ 15.9.2025, Tấn bắt đầu chuỗi học tập theo lộ trình cá nhân được các thầy cô xây dựng. Bạn khởi động trước bằng khóa học trực tuyến để xây dựng nền tảng, củng cố từ vựng, ngữ pháp, sau đó mới có thể tiếp cận sâu hơn với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của đề thi IELTS.

"Em mất khoảng 3 tháng để hoàn thành khóa học online này với các thầy cô. Cùng với việc học online, em có 2 ngày học trực tiếp ở trung tâm ở TP.HCM để được thầy cô kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức. Tới tháng 12, em đã hoàn thành xong khóa học nền tảng", Tấn nhớ lại.

Ngoài thời gian dành cho tiếng Anh, Tấn vẫn bố trí thêm nhiều thời gian để ôn tập các môn chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027, hoàn thành bài vở ở trên trường.

Tháng 4.2026, nam sinh hoàn thành khóa học Foundation IELTS online, đạt band điểm là 4.5 IELTS cho 4 kỹ năng theo đề thi. Tháng 6.2026, bạn hoàn thành khóa học Basic IELTS hybrid đạt band 5.0 IELTS cho 4 kỹ năng theo đề thi.

Tấn, từ 0 tới 6.0 IELTS trong chưa đầy một năm học ẢNH: DI YÊN

Quả ngọt đã tới sau những kiên trì

Tháng 7.2026, Tấn chính thức tham gia lớp IELTS Plus - khóa Về đích, rút ngắn thời gian. Và ngày 23.8.2026, Tấn đã thi IELTS và đạt 6.0 IELTS Overall.

Với nhiều người, đạt 6.0 IELTS Overall có thể chỉ là chuyện bình thường, nhưng với một HS từng mất gốc tiếng Anh thì dấu mốc này thật sự là món quà.

Nhà không ở TP.HCM, Tấn chủ yếu học online và theo sát các chia sẻ, hướng dẫn của thầy cô. "Giai đoạn gần thi, phải học trực tiếp ở trung tâm, gần như hôm nào em cũng có mặt ở trung tâm từ 8 sáng đến 9 giờ tối. Bên cạnh các ca học chính, em luôn có các thầy cô hỗ trợ ôn thi 1-1. Dù số buổi trong khóa của em chỉ là 30 nhưng em đoán có thể mình đã được học ở đây hơn 50 buổi", Tấn kể lại.

"Với kỹ năng nói, nhất là phần phát âm, em đã được SOTA Education sắp xếp tăng cường các buổi Speaking 1-1, nhờ đó điểm Speaking của em cũng cao hơn em dự kiến. Giai đoạn 10 ngày cuối trước kỳ thi, em còn thực hiện làm 1 đề/ngày, các thầy cô sửa chi tiết và làm lại đề đó cho bằng được", Tấn kể.