Từ 1.1, không được yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Khoản 3, điều 38, luật Cư trú quy định, kể từ ngày 1.1, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy hết giá trị sử dụng. Khi người dân hoàn tất các thủ tục về cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú…), cơ quan công an sẽ không cấp sổ giấy như trước đây nữa, mà sẽ cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian

Theo Bộ Công an, với quy định mới, người dân có thể đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.gov.vn) thay vì trực tiếp tới cơ quan công an. Việc giải quyết trên phần mềm dữ liệu giúp giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian đi lại. Ví dụ, để đăng ký thường trú tại nơi mới, trước đây công dân phải thực hiện 3 thủ tục gồm: cắt hộ khẩu, đăng ký thường trú mới và xóa đăng ký thường trú; còn hiện nay chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Ngoài ra, thay vì phải mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng nhiều loại giấy tờ (sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…), người dân chỉ cần mang theo thẻ CCCD hoặc cung cấp mã số định danh khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ Công an tính toán sơ bộ, khi ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính như trên sẽ giúp giảm chi phí cho người dân khoảng 1.600 tỉ đồng/năm từ việc không phải sao chụp, chứng thực hoặc kê khai nhiều lần.

Việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ dẫn tới nhiều phát sinh chưa từng có trong các thủ tục hành chính hoặc dịch vụ công. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, điều chỉnh nội dung tại 19 nghị định liên quan đến các lĩnh vực thiết yếu trong đời sống như y tế, giáo dục, việc làm, đất đai, nhà ở, điện lực…

Theo đó, khi thực hiện các thủ tục hành chính trong những lĩnh vực trên, người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu (bản sao, có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) mà chỉ cần cung cấp CMND hoặc thẻ CCCD, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

7 cách khai thác thông tin

Vẫn theo Nghị định 104/2022, kể từ ngày 1.1, cơ quan hoặc cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Bộ Công an hướng dẫn 7 phương thức khai thác thông tin công dân thay thế cho sổ hộ khẩu và sổ tạm trú.

Thứ nhất, công dân có thể xuất trình thẻ CCCD và cơ quan chức năng không được yêu cầu xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về CCCD. Thứ hai, người dân và cơ quan sử dụng thiết bị đọc QR Code để đọc thông tin công dân từ mã QR Code trên thẻ CCCD. Thứ ba, sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ CCCD để giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thứ tư, người dân dùng máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet để tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ năm, sử dụng ứng dụng VNeID do Bộ Công an xây dựng để hiển thị các thông tin cư trú. Thứ sáu, sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (do công an xã, phường xác nhận). Thứ bảy, sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp không thể khai thác thông tin cư trú theo các phương thức trên, cơ quan chức năng có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú gồm: thẻ CCCD, CMND, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.





Mới đây, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cũng có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay vào đó phải căn cứ vào thông tin trên thẻ CCCD hoặc các phương thức khai thác thông tin cư trú như đã nêu.

Nên làm ngay CCCD gắn chip

Dù bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy nhưng cơ quan chức năng vẫn duy trì quản lý cư trú, người dân vẫn cần làm các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Điều khác biệt là hình thức quản lý, thay vì thủ công bằng sổ giấy như bấy lâu nay, thì tới đây chuyển sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.

Bắt đầu cấp hộ chiếu bổ sung nơi sinh Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08 - Bộ Công an) cho biết từ ngày 1.1, A08 và các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu bổ sung nơi sinh cho người dân.





Theo đó, sau khi được phê duyệt, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31.12.2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29.6.2022 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Trong thông tư mới quy định hộ chiếu được ban hành có thiết kế vẫn giữ nguyên hình thức, chất liệu, đặc điểm bảo an như mẫu hộ chiếu đã ban hành trước đây. Tuy nhiên, hộ chiếu có chỉnh lý thông tin tại trang nhân thân, cụ thể: bổ sung thông tin nơi sinh, đồng thời tách riêng họ, chữ đệm và tên trên 2 dòng riêng biệt.

“Dù cấp hộ chiếu bổ sung thông tin nơi sinh, người dân vẫn có thể sử dụng hộ chiếu phổ thông được cấp trước ngày 1.1 đến hết thời hạn ghi bên trong”, đại diện A08 cho hay.

Trần Cường

Như đã nêu, khi giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan chức năng không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu mà phải khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này đồng nghĩa, trường hợp nào chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, thì cần nhanh chóng đi cập nhật để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục sau khi sổ hộ khẩu đã bị “khai tử”.

Ngoài ra, thẻ CCCD gắn chip cũng là một trong những phương thức được sử dụng để thực hiện các thủ tục khi không còn sổ hộ khẩu. Hiện nay, một số người vẫn đang sử dụng CMND 9 số hoặc nhóm công dân đến độ tuổi làm CCCD nhưng chưa thực hiện. Những trường hợp này cần nhanh chóng đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip để bảo đảm quyền lợi.

Một việc cần làm khác, đó là đăng ký tài khoản định danh điện tử. Bộ Công an cho hay, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như thẻ CCCD trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD; đồng thời có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ để cơ quan chức năng đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.