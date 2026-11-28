Thời gian làm việc trước khi vào công chức được tính để xếp lương

Ngày 27.11, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 32 năm 2026 hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức, có hiệu lực từ ngày 1.12.2026.

Theo điều 2 thông tư này, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức, về nguyên tắc, hưởng mức lương khởi điểm của ngạch tương ứng.

Tuy nhiên, những người đã có quá trình công tác trước khi vào công chức có thể được xếp lương ở bậc cao hơn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Việc xếp bậc lương cho công chức mới được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và phù hợp với chuyên môn trước đó ẢNH: NGÂN NGA

Cụ thể, đối với người được tuyển dụng vào công chức, thời gian công tác trước đó phải đáp ứng các điều kiện về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng và được bố trí làm công việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ từng đảm nhiệm.

Đối với người được tiếp nhận vào công chức, thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc và phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí tiếp nhận cũng được dùng làm căn cứ xếp lương.

Trường hợp quá trình công tác không liên tục mà chưa nhận BHXH một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn thời gian.

Tuy nhiên, theo khoản 4 điều 2, thời gian làm công việc không phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí mới sẽ không được tính để xếp lương, kể cả khi đã đóng BHXH bắt buộc.

Làm việc tại doanh nghiệp 7 năm, khi vào công chức được xếp lương thế nào?

Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 32, đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức mà trước đó chưa được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định, việc xếp lương căn cứ vào tổng thời gian công tác được cơ quan có thẩm quyền xác định phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Tính từ bậc 1, cứ đủ 3 năm (36 tháng) công tác đối với ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương hoặc đủ 2 năm (24 tháng) đối với ngạch nhân viên và tương đương thì được xếp lên 1 bậc lương.

Cũng theo khoản 2 điều 6 Thông tư 32, sau khi quy đổi thời gian để xếp bậc lương, số tháng công tác còn lại chưa đủ 36 tháng hoặc 24 tháng (tùy ngạch) được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Chẳng hạn, một người có 7 năm làm việc tại doanh nghiệp, sau đó được tuyển dụng vào công chức ở vị trí xếp ngạch chuyên viên. Nếu toàn bộ thời gian công tác đáp ứng điều kiện thì người này có thể được xếp lương ngay ở bậc 3, còn 12 tháng được tính để xét nâng bậc lương tiếp theo.

Riêng đối với vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương có yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khoản 1 điều 6 Thông tư 32 quy định phải trừ thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tương ứng với yêu cầu kinh nghiệm của vị trí việc làm. Thời gian còn lại được dùng làm căn cứ xếp lương.

Áp dụng cả với quyết định tuyển dụng từ ngày 1.8.2026

Theo khoản 2 điều 8 Thông tư 32, quy định xếp lương tại thông tư còn được áp dụng đối với các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức hoặc bổ nhiệm, bố trí công chức vào vị trí việc làm mới từ ngày 1.8.2026 đến trước ngày thông tư có hiệu lực.

Theo khoản 5 điều 2 Thông tư 32, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận căn cứ vào thời gian công tác đúng quy định pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc và phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm để xếp lương.

Riêng đối với người được tiếp nhận vào công chức theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, khoản 6 điều 2 Thông tư 32 quy định việc xếp lương được thực hiện theo quy định riêng của pháp luật về thu hút, trọng dụng người có tài năng.