UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tạm dừng tuyển dụng mới công chức và điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Cụ thể, thành phố sẽ tạm dừng tuyển dụng mới công chức, kể cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Việc tạm dừng tuyển dụng công chức sẽ áp dụng cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 được cấp có thẩm quyền quyết định.

TP.HCM tạm dừng tuyển dụng mới công chức vào các cơ quan, đơn vị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với việc điều chuyển cán bộ, công chức, UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan, địa phương tạm dừng điều chuyển nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026. Đây là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đồng thời tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trong trường hợp thật sự cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và trong phạm vi biên chế được giao, các cơ quan, địa phương phải có văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí việc làm cần tiếp nhận, số biên chế được giao và số cán bộ, công chức hiện có mặt, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận.

UBND TP.HCM lưu ý không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

TP.HCM ưu tiên bố trí lại công chức nơi thừa với nơi thiếu

Trong kế hoạch triển khai việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị hồi đầu tháng 11.2026, UBND TP.HCM lưu ý việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu công việc thực tế.

Các cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết để xác định nhu cầu nhân lực. Thành phố nhấn mạnh không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; nhu cầu nhân lực cũng không tự động được quy đổi thành chỉ tiêu biên chế.

Sau khi xác định nhu cầu, các đơn vị phải đối chiếu với số người hiện có, biên chế được giao, cơ cấu chuyên môn, năng lực, tình hình phân bổ và nguồn kinh phí để xác định đúng nơi thừa, nơi thiếu hoặc bố trí chưa phù hợp.

Thành phố ưu tiên bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, sàng lọc, kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực. Trường hợp đề xuất tăng biên chế phải có căn cứ kiểm chứng, đúng thẩm quyền và bảo đảm kiểm soát tổng biên chế.