Từ 1.3 chính thức áp mức khí thải mới khi đăng kiểm ô tô

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới với ô tô khi đi đăng kiểm như sau:

Từ ngày 1.3: áp dụng Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999. Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016. Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021. Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Từ 1.3 tới, các trung tâm đăng kiểm sẽ áp mức khí thải ô tô tô mới khi kiểm định ẢNH: NGỌC THẮNG

Từ ngày 1.1.2027: Áp dụng Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1.1.2028: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1.1.2029: Xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Từ ngày 1.1.2032: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam lưu ý các chủ xe ô tô có năm sản suất được quy định như trên phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1.3 tới, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc bảo dưỡng định kỳ gồm thay dầu, nhớt, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải: kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến ô xy, phụ gia xử lý khí thải…

Đây là những yếu tố quan trọng giúp hệ thống động cơ hoạt động hiệu quả, hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng theo thiết kế của nhà sản xuất. Đồng thời, nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy và giảm phát thải.