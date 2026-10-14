Từ 16.10, tạm dừng lưu thông cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong 4 buổi tối

Ngày 14.10, tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp tổ chức thi công, điều tiết giao thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại một số vị trí trên tuyến.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có thể sẽ tạm dừng lưu thông trong 4 buổi tối để lao dầm cầu vượt ẢNH: THANH NAM

Theo phương án đã thống nhất giữa Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), Khu Quản lý đường bộ IV, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, việc thi công dự kiến diễn ra từ 22 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau trong 4 đêm, gồm ngày 16, 17, 18 và 19.10.2026.

Cụ thể, phương tiện có thể bị tạm dừng lưu thông trong các khung giờ từ 22 giờ ngày 16.10 đến 1 giờ ngày 17.10; từ 22 giờ ngày 17.10 đến 1 giờ ngày 18.10; từ 22 giờ ngày 18.10 đến 1 giờ ngày 19.10 và từ 22 giờ ngày 19.10 đến 1 giờ ngày 20.10.

Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn, điều tiết giao thông nằm trong đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến). Các vị trí dự kiến tạm dừng phương tiện để phục vụ thi công gồm khu vực lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130 và các vị trí lắp đặt giá long môn tại Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Việc tạm dừng lưu thông sẽ được thực hiện khi cần thiết, tùy theo yêu cầu thi công tại từng vị trí. Trước và sau mỗi đợt tạm dừng, nhà thầu phối hợp lực lượng CSGT và đơn vị quản lý, vận hành tuyến điều tiết, giải phóng phương tiện. Tại khu vực thi công, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, thiết bị dẫn hướng cùng nhân sự điều tiết giao thông sẽ được bố trí để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tại khu vực lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130, thay bằng dải phân cách nhựa. Một số đoạn dải phân cách mềm ở hai bên tuyến cũng được tháo dỡ, thay bằng cọc tiêu và dây phản quang nhằm phục vụ thi công. Sau khi hoàn thành lao lắp dầm T2-T3, các dải phân cách và tôn lượn sóng sẽ được khôi phục như hiện trạng ban đầu.

Để bảo đảm an toàn, người điều khiển phương tiện lưu thông qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong thời gian trên cần chú ý quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động sắp xếp thời gian, hành trình phù hợp, nhất là trong khung giờ thi công ban đêm.