Thời sự

Từ 1.7, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng 8% trợ cấp hằng tháng

Thu Hằng
30/05/2026 08:31 GMT+7

Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được điều chỉnh tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng. Những người có mức hưởng thấp còn được tăng thêm hoặc nâng lên mức tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/CP năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ 1.7, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 8% trên mức trợ cấp đang hưởng của tháng 6.2026.

Bên cạnh mức tăng chung 8%, những trường hợp có mức hưởng thấp tiếp tục được điều chỉnh bổ sung.

Theo đó, người đang hưởng trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Nhiều chức danh được hưởng mức trợ cấp 3,8 triệu đồng/tháng

Thông tư cũng quy định từ ngày 1.7, cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phó bí thư, phó chủ tịch UBND, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại thuộc diện hưởng trợ cấp theo quy định sẽ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng 3,8 triệu đồng.

Theo Bộ Nội vụ, mức trợ cấp làm căn cứ điều chỉnh là mức hưởng quy định tại Thông tư 08/2024/TT-BNV.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng theo mức mới đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Theo Bộ Nội vụ, mức trợ cấp hằng tháng với nhóm trên hiện nay là 3,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1.7.2024. Tuy nhiên, mức trợ cấp này vẫn còn thấp, chưa theo kịp tốc độ tăng giá sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và chi phí y tế, sinh hoạt ngày càng cao, khiến đời sống người hưởng trợ cấp vẫn còn khó khăn.

Vì vậy, việc ban hành thông tư mới là cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất chính sách, đồng thời hướng dẫn kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Đề xuất tăng trợ cấp thương binh từ 1.7.2026, cao nhất gần 9,7 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1.7.2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công dự kiến tăng lên 3,012 triệu đồng/tháng. Trên cơ sở đó, mức trợ cấp hằng tháng của thương binh sẽ được tính theo tỷ lệ tổn thương cơ thể, trong đó thương binh có thể được hưởng mức cao nhất gần 9,7 triệu đồng/tháng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

