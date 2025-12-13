Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Từ 1.7.2026, xe khách bắt buộc lắp 3 loại thiết bị giám sát

Tuyến Phan
Tuyến Phan
13/12/2025 17:14 GMT+7

Theo quy định mới, từ 1.7.2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ ngồi bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách.

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực từ 1.7.2026, với nhiều quy định mới liên quan đến lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một trong số này là xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe), phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

- Ảnh 1.

Nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực từ 1.7.2026

ẢNH: TUÂN NGUYỄN

Cần bao nhiêu tiền để lắp camera?

Quá trình xây dựng luật, nhiều ý kiến từng băn khoăn về tính cần thiết của quy định trên, tác động chính sách đối với các đối tượng chịu điều chỉnh sẽ ra sao…

Chính phủ cho biết, hiện có khoảng 121.041 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên. Việc triển khai lắp đặt camera giám sát khoang hành khách làm phát sinh 2 khoản chi phí chính.

Một là thiết bị camera, với đơn giá phổ biến khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/xe. Hai là thiết bị lưu trữ dữ liệu trên xe (thẻ nhớ 64 - 128 GB) với chi phí khoảng 200.000 - 300.000 đồng/xe.

Như vậy, tổng chi phí phát sinh toàn quốc ước tính 151 - 217 tỉ đồng, tương ứng bình quân 1,2 - 1,8 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, cả nước hiện có khoảng 300.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ.

Việc triển khai lắp đặt camera ghi nhận hình ảnh người lái xe cũng làm phát sinh 2 khoản chi phí tương ứng, với tổng mức 360 - 540 tỉ đồng, tương ứng bình quân 1,2 - 1,8 triệu đồng/xe.

Theo Chính phủ, lắp camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và camera trong khoang chở khách sẽ giúp nâng cao an toàn cho hành khách, giảm tình trạng nhồi nhét; hỗ trợ xác minh khiếu nại, bảo vệ lái xe và doanh nghiệp trước các tranh chấp; chủ động xử lý các tình huống vi phạm hoặc sự cố phát sinh trên hành trình.

Quy định này tuy có phát sinh chi phí ban đầu nhưng tác động tổng thể là tích cực, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình cho phù hợp.

Có vi phạm quyền riêng tư của hành khách?

Nhiều ý kiến cũng lo ngại việc lắp đặt camera khoang hành khách sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hành khách, cần có quy định để ngăn chặn các trường hợp xâm phạm.

Chính phủ cho biết, thiết bị giám sát hành trình chỉ ghi nhận dữ liệu về vị trí, tốc độ, hành trình của phương tiện; còn thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe chỉ ghi nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu hình ảnh của người lái xe trong quá trình tham gia giao thông.

Các thiết bị này không ghi lại hình ảnh của hành khách trên phương tiện nên không vi phạm quyền riêng tư của cá nhân.

Hiện nay, việc quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã được quy định cụ thể tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan.

Riêng với quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện quy định về các nội dung này.

Luật sửa đổi cũng đã quy định việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, nghiêm cấm hành vi sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách để xâm phạm nhân phẩm, danh dự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức.

