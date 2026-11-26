Không xem xét lại thời hạn sử dụng đất đã được cấp sổ

Theo điều 65 luật Đất đai sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 21.11, có hiệu lực từ ngày 1.7.2027, nhà nước không xem xét lại thời hạn sử dụng đất đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với thời hạn sử dụng đất lâu dài đúng quy định pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp sổ đỏ.

Quy định này liên quan trực tiếp đến những hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ qua các thời kỳ, trong đó có những trường hợp đất vườn, đất ao được ghi thời hạn sử dụng lâu dài.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất sử dụng ổn định lâu dài sang loại đất sử dụng có thời hạn thì thời hạn sử dụng đất vẫn là ổn định lâu dài ẢNH: NGÂN NGA

Ngoài ra, điều 112 luật Đất đai sửa đổi quy định về chuyển tiếp, theo đó các loại đất đã được xác định theo quy định pháp luật về đất đai trước ngày luật này có hiệu lực, theo hồ sơ địa chính dạng giấy, sổ đỏ đã cấp và các giấy tờ liên quan đến đất đai thì không phải điều chỉnh lại loại đất theo quy định của luật mới.

Việc điều chỉnh lại loại đất được thực hiện đồng thời khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai hoặc trên cơ sở đề nghị của người sử dụng đất.

Đối với sổ đỏ đã được cấp trước ngày luật mới có hiệu lực, người dân không phải cấp đổi sang sổ đỏ mới, trừ trường hợp có đề nghị cấp đổi.

Những loại đất được sử dụng ổn định lâu dài

Theo điều 81 luật Đất đai sửa đổi, có 4 nhóm đất được sử dụng ổn định lâu dài, gồm:

Đất ở.

Đất công cộng để làm nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở lưu giữ tro cốt.

Đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn, cho thuê đất.

Đối với đất sử dụng có thời hạn, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân được nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức và cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được nhà nước giao đất nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ đất đai là 50 năm.

Khi hết thời hạn sử dụng đất, những người này được tiếp tục sử dụng đất thêm 50 năm mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Chuyển mục đích sử dụng đất vẫn được giữ thời hạn lâu dài

Đáng chú ý, điều 81 luật Đất đai sửa đổi quy định thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo thời hạn quy định tại điều này.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất sử dụng ổn định lâu dài sang loại đất sử dụng có thời hạn thì thời hạn sử dụng đất vẫn là ổn định lâu dài. Riêng trường hợp cá nhân chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp sang mục đích khác, chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền, trừ trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư.

Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Dữ liệu đất đai sai lệch phải được kiểm tra, chỉnh lý

Liên quan đến thông tin về thửa đất, trong đó có thời hạn sử dụng đất, luật Đất đai sửa đổi cũng quy định trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cụ thể, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có giá trị sử dụng chính thức; dữ liệu gốc về đất đai được tạo lập có giá trị sử dụng như bản chính giấy tờ, tài liệu được số hóa.

Trường hợp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không đầy đủ, không thống nhất với hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải kiểm tra, đối chiếu, rà soát để bổ sung, chỉnh lý, bảo đảm đầy đủ, chính xác theo quy định.