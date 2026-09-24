'Từ chính quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp tiến tới cùng nhau kiến tạo phát triển'

Chiều 24.9, tại phường Nam Đông Hà (Quảng Trị), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) với chủ đề "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh". Đây cũng là phiên đối thoại địa phương thứ 28 trong khuôn khổ VPSF 2026 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với việc Quảng Trị lựa chọn “Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh” làm nội hàm tập trung của phiên đối thoại.

"Trong hành trình VPSF 2026, đây là địa phương thứ 2, sau Quảng Ninh, lựa chọn đi sâu vào cặp nội hàm này. Có thể nhìn nhận đây là một tín hiệu đáng chú ý “số” và “xanh” đang dần đi từ các chương trình hỗ trợ riêng lẻ trở thành 2 yêu cầu gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh của địa phương và doanh nghiệp", ông Nguyễn Như Kiên nói.

Diễn đàn có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với Quảng Trị, lựa chọn này càng có cơ sở khi tỉnh đã xác định đột phá chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, đồng thời triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh giai đoạn 2026 - 2030.

Quảng Trị mong muốn đồng hành lâu dài với doanh nghiệp

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định tỉnh mong muốn đồng hành lâu dài với doanh nghiệp và sự đồng hành đó trước hết phải được thể hiện bằng hành động của bộ máy chính quyền.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sau diễn đàn này, tôi đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp nhận, phân loại những vấn đề doanh nghiệp đặt ra; xác định rõ việc gì giải quyết được ngay, việc gì cần nghiên cứu cơ chế, việc gì cần kiến nghị cấp có thẩm quyền; bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đồng thời, tỉnh mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng một cách tiếp cận mới: từ chính quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp tiến tới chính quyền và doanh nghiệp cùng kiến tạo phát triển", ông Nam nói.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng mong các doanh nghiệp Quảng Trị mạnh dạn hơn nữa, không nên xem quy mô nhỏ là một giới hạn cố định. Trong nền kinh tế số, một doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể tiếp cận thị trường lớn, một sản phẩm ở vùng sâu, vùng xa vẫn có thể đến với khách hàng toàn quốc và quốc tế nếu có chất lượng, thương hiệu và công nghệ phù hợp.

Quảng Trị có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển và để làm được điều đó cần phải có sự đồng hành với các doanh nghiệp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tỉnh mong muốn trong những năm tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Quảng Trị lớn lên từ chính mảnh đất Quảng Trị, có năng lực quản trị tốt, công nghệ hiện đại, trách nhiệm xã hội cao, không chỉ kinh doanh trong tỉnh mà vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều tham luận phát triển nông nghiệp, kinh tế xanh

Tiến sĩ Phan Thanh Hoàn, đến từ Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế, đưa ra tham luận về thương mại điện tử cho nông sản địa phương, đưa OCOP và đặc sản Quảng Trị lên sàn thương mại điện tử.

Tiến sĩ Phan Thanh Hoàn trình bày tham luận, chỉ ra những ưu điểm của sản phẩm OCOP Quảng Trị và đưa ra giải pháp để các sản phẩm hiệu quả hơn trên sàn thương mại điện tử ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham luận chỉ ra các tiềm năng, lợi thế của những sản phẩm OCOP tại Quảng Trị nhưng vẫn chưa hiệu quả trên nền tảng bán lẻ trực tuyến. Qua đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm giúp các sản phẩm phát triển hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các tham luận tập trung vào những giải pháp cụ thể gắn với 2 trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, với các nội dung về đưa nông sản, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển dịch mô hình, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI và kinh tế xanh.

Các ý kiến tập trung phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh ẢNH: B.H

Phiên đối thoại mở là nội dung trọng tâm của chương trình, với sự tham gia của đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành tại tỉnh Quảng Trị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Các ý kiến tập trung phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời cùng cơ quan quản lý, chuyên gia trao đổi, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của tỉnh và cả nước.