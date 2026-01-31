Từ cuộc cách mạng chính trị Mỹ đến mặt trận thứ hai của Nga

Học thuyết Donroe

Chính quyền của Tổng thống Trump đang hồi sinh và giải thích lại logic của Học thuyết Monroe trong nỗ lực khẳng định quyền lực đối với Tây bán cầu. Sự hồi sinh này được Nhà Trắng gọi là "Hệ thức Trump của Học thuyết Monroe" (gọi tắt là Donroe). Trong khi học thuyết Monroe hồi thế kỷ 19 cảnh báo các cường quốc bên ngoài chống lại sự xâm lấn ở châu Mỹ, phiên bản của ông Trump mở rộng khái niệm. Đó không chỉ tìm cách hạn chế Trung Quốc, Nga và Iran ở Tây bán cầu, mà còn tích cực khẳng định vị thế hàng đầu của Mỹ thông qua sự kết hợp của áp lực quân sự, cưỡng ép kinh tế, xây dựng liên minh có chọn lọc và giải quyết điểm số cá nhân của Trump.

Mô hình của học thuyết trên được thể hiện trong năm 2025 là các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc là ma túy, đe dọa hành động quân sự ở Colombia và Mexico, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Colombia Gustavo Petro và một thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil, áp lực lên Panama về quản lý kênh đào, bổ sung biện pháp trừng phạt đối với Nicaragua, hỗ trợ 20 tỉ USD cho Argentina nhằm thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của tổng thống nước này Javier Milei…

Năm 2026, lập trường này sẽ làm tăng nguy cơ vượt quá giới hạn chính sách và những hậu quả không mong muốn.