Tư duy lãnh đạo tỉnh thức để kiến tạo thương hiệu từ nội lực

Ngày 30.10, Câu lạc bộ Kiến tạo thương hiệu (thuộc Saigon Times Club của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) tổ chức hội thảo về xây dựng thương hiệu bằng lãnh đạo tỉnh thức với chủ đề “Khám phá Inside - Out Branding (IOB) và lãnh đạo tỉnh thức”.

Thuật ngữ Inside - Out Branding (xây dựng thương hiệu từ nội lực bền vững) đang nổi lên như một phương pháp nền tảng, khẳng định sức mạnh thương hiệu bắt nguồn từ: mục đích, giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm thế nào để chuyển hóa những giá trị nội tại thành hành động nhất quán, tạo sự tin cậy và bản sắc riêng cho thương hiệu.

Giới thiệu về quy trình xây dựng IOB, bà Lại Thúy Chi, nhà sáng lập và điều hành Công ty TNHH truyền thông Chi, đã trình bày “Bản vẽ chiến lược ngôi nhà thương hiệu”, một mô hình phát triển thương hiệu từ nội lực.

Bà Lại Thúy Chi, nhà sáng lập và điều hành Công ty TNHH truyền thông Chi trình bày tại chương trình ẢNH: H.N

Theo bà Chi, quá trình xây dựng thương hiệu bền vững phải bắt đầu từ bên trong với “nền móng” là DNA thương hiệu, gồm 3 yếu tố cốt lõi và bất biến là: mục đích - lý do thương hiệu tồn tại; tầm nhìn - hình ảnh thương hiệu hướng tới trong tương lai; giá trị cốt lõi - những nguyên tắc định hình bản sắc.

Tiếp đó, “các cột” của ngôi nhà thương hiệu là văn hóa doanh nghiệp, được củng cố bởi 4 yếu tố gồm: lãnh đạo - người “sống” cùng văn hóa; quy tắc ứng xử; quy trình vận hành bền vững và truyền thông giúp lan tỏa giá trị đa kênh.

Khi nền tảng này được củng cố, thương hiệu sẽ tiến lên “bậc thang” thương hiệu, được kiểm định qua ESG (môi trường, xã hội, quản trị) nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững.

Để kiến tạo một thương hiệu bền vững và trụ được lâu dài, yếu tố then chốt là sự nhất quán, chân thực và minh bạch trong mọi hoạt động của tổ chức. Nền tảng của điều này nằm ở hệ giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hội thảo còn nhấn mạnh vai trò của “lãnh đạo tỉnh thức” là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp củng cố nội lực, đảm bảo mọi hành vi đều phản ánh đúng hệ giá trị. Người lãnh đạo cần đưa ra những quyết định minh bạch, không bị chi phối bởi cảm tính.

Bà Trần Thị Mỹ Yến, nhà sáng lập Học viện Mindful Living Institute đã phân tích cách lãnh đạo tỉnh thức tạo ra sự nhất quán và chân thực, là nền tảng vững chắc cho thương hiệu.

Bà Trần Thị Mỹ Yến, nhà sáng lập Học viện Mindful Living Institute trình bày tại chương trình ẢNH: H.N

Mỗi giá trị cốt lõi đều có 2 mặt: mặt sáng thúc đẩy hành vi tích cực và mặt tối có thể gây hệ lụy nếu bị đẩy đến cực đoan. Chẳng hạn, chính trực và minh bạch giúp tạo niềm tin, nhưng dễ bị tổn thương trong môi trường thiếu trung thực.

Theo bà, sự tương đồng giữa giá trị cá nhân và giá trị tổ chức là nền tảng cho tinh thần gắn bó và cống hiến trong doanh nghiệp. Khi 2 hệ giá trị hòa hợp, cá nhân sẽ có động lực đóng góp.

Ngược lại, nếu xảy ra xung đột như tổ chức thiếu minh bạch thì nhân sự dễ cảm thấy xa cách hoặc không còn phù hợp với doanh nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cần giữ tâm thế bình tĩnh, sáng suốt để duy trì sự nhất quán và giúp thương hiệu phát triển bền vững.