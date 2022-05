Từ Hà Nội trải nghiệm food tour 'đi tàu hỏa ăn đủ món Hải Phòng'

Thời gian gần đây, "food tour Hải Phòng" trở thành 1 từ khóa hot được nhiều bạn trẻ tìm kiếm, đặc biệt là những người đang sống và làm việc ở TP.Hà Nội.

Chị Nguyễn Thủy (ở H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) cho biết: "Ẩm thức Hải Phòng có nhiều món ngon, lạ như bánh đa cua, ốc, bánh đúc tàu, bánh bèo. Chồng tôi trước học ở Hải Phòng kể rất nhiều. Đợt nghỉ lễ 30.4 này, tôi rủ mấy người bạn thân về Hải Phòng để trải nghiệm. Chúng tôi lựa chọn đi bằng tàu hỏa, hơi chậm nhưng thoải mái, thong thả".

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào các ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ, Ga Hải Phòng đông khách đột biến vì nhiều người sử dụng tàu hỏa từ TP.Hà Nội về TP.Hải Phòng trải nghiệm.

Theo thống kê của Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng (Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội), trong ngày 30.4, tàu hoả tuyến Hải Phòng - Hà Nội và chiều ngược lại đã vận chuyển 6.309 lượt hành khách, con số cao nhất trong ngày từ trước đến nay. Trong đó tuyến Hải Phòng - Hà Nội là 2.643 hành khách và Hà Nội – Hải Phòng là 3.666 khách.

Ga Hải Phòng nằm giữa trung tâm TP.Hải Phòng nên rất thuận tiện để di chuyển. Đáng nói, Ga Hải Phòng còn là địa điểm check-in rất đẹp khi mang vẻ đẹp cổ kính, đậm chất kiến trúc Pháp.

"Từ Ga Hải Phòng, chúng tôi có thể đi bộ lang thang ra dải vườn hoa trung tâm rồi vào phố Lê Đại Hành ăn bánh bèo hoặc phố Cầu Đất ăn bánh đa cua. Bạn nào ngại đi bộ thì thuê xe máy, khoảng 150.000 đồng/ngày, xe được mang đến tận ga. Rất tiện lợi. Chủ xe còn dặn dò cẩn thận để tránh lỗi vi phạm giao thông. Nói chung là rất ổn!", bạn Khánh Ly, một sinh viên đang học ở Hà Nội, chia sẻ.

Được biết, trên các mạng xã hội, nhiều hội nhóm đã được lập ra để "review Hải Phòng food tour". Tại đây, nhiều kinh nghiệm về ăn uống, đi lại, thuê khách sạn được người đi trước truyền lại cho người đi sau. Food tour Hải Phòng vì vậy mà ngày càng thu hút.

Bạn Trần Vũ, một bạn trẻ vừa trải nghiệm food tour Hải Phòng cho biết: "Nếu chỉ có 1 ngày thì chúng ta nên đi ăn. TP.Hải Phòng có quá nhiều đồ ăn ngon mà việc đi lại cũng tiện lợi, thông thoáng. Chợ Lương Văn Can ở Q.Ngô Quyền có xôi đỗ đen, ốc, nem tai. Đường Lê Đại Hành có bánh bèo. Bánh mì cay thì ở đường Lê Lợi, đường Đinh Tiên Hoàng. Bánh đa cua và bún cá thì ở đâu cũng có. Cá nhân tôi thích ăn ở ngõ 23 Nguyễn Đức Cảnh. Q.Lê Chân vào buổi chiều, ngon xuất sắc".





Trần Vũ cũng cho biết, đọc "review Hải Phòng food tour" để tham khảo còn khi đến TP.Hải Phòng thì nên hỏi người dân. "Người dân Hải Phòng rất thân thiện, chỉ dẫn nhiệt tình lắm. Họ biết nhiều chỗ ăn ngon hơn cả những quán hay được nhắc đến ở trên mạng", Trần Vũ chia sẻ.

Theo một số bạn trẻ, nếu có nhiều thời gian thì có thể di chuyển ra Khu du lịch Đồ Sơn, nơi chỉ cách trung tâm TP.Hải Phòng khoảng 20 km nhưng lại có rất nhiều điểm check-in tuyệt đẹp.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Huy Thưởng, Phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, cho biết: "Thực tế, food tour đã được ngành du lịch xây dựng từ nhiều năm trước khi phối hợp với các đơn vị lữ hành, hội nhóm trên mạng xã hội giới thiệu món ngon của TP.Hải Phòng. Năm nay, khi dịch Covid-19 không còn ảnh hưởng thì food tour đã bùng nổ".

Theo ông Thưởng, Sở Du lịch đã làm việc với bên ngành đường sắt để có những chương trình giảm giá vé, tăng chuyến vào dịp cuối tuần.

"Sắp tới, Sở Du lịch sẽ phát hành bản đồ món ngon TP.Hải Phòng để du khách dễ tìm kiếm khi trải nghiệm. Để thuận tiện cho đi lại, tuyến xe điện từ Ga Hải Phòng đi các tuyến phố có món ngon cũng sẽ được mở. Đặc biệt, chúng tôi sẽ mở đợt cao điểm tuyên truyền cho các chủ nhà hàng, quán ăn, khách sạn về thái độ phục vụ, mục đích là tạo được hình ảnh đẹp về con người Hải Phòng với du khách", ông Thưởng cho hay.

Đáng chú ý, để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến với TP.Hải Phòng, Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo tổ công tác HP22 (lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tội phạm của Công an TP.Hải Phòng) trực chốt tại Ga Hải Phòng. Tổ công tác HP 22 sẽ ngăn chặn hành vi móc túi, trộm cắp, tranh giành, chèn ép khách du lịch.

Ông Vũ Huy Thưởng cũng cho biết: "Việc triển khai lực lượng HP22 tại Ga Hải Phòng rất được người dân và du khách đồng tình. Họ cảm giác yên tâm hơn. Sở cũng sẽ đề nghị Công an TP.Hải Phòng khi xử lý các vi phạm giao thông của du khách sẽ theo tinh thần nhắc nhở, hướng dẫn, đúng quy định pháp luật. Điều đó mang lại thiện cảm cho khách du lịch và thương hiệu food tour Hải Phòng sẽ ngày càng được khẳng định".