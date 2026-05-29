Tự hào với quà tặng yêu nước

Chú hải quân cầm trái bàng vuông Trường Sa

Năm ngoái, những búp bê hình chú hải quân tay cầm trái bàng vuông Trường Sa hay cô chiến sĩ gìn giữ hòa bình LHQ của thương hiệu Lam Phong Studio (Hà Nội) đặc biệt thu hút khách hàng trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh (A80). Ngoài hai nhân vật "gây sốt" này, Lam Phong còn có những bộ búp bê mang đậm cảm hứng yêu nước khác như bộ diễu hành ba miền, gồm 3 búp bê mặc trang phục 3 miền Bắc Trung Nam, mặt ánh lên niềm vui, tay cầm cờ đỏ đi đều bước.

Búp bê hải quân cầm quả bàng vuông Trường Sa và búp bê nữ mặc trang phục gìn giữ hòa bình LHQ ẢNH: LAM PHONG STUDIO CUNG CẤP

Nhà thiết kế Lê Huy, chủ thương hiệu Lam Phong, chia sẻ các sản phẩm nói trên nằm trong bộ sưu tập mang tên Vinh quang Việt Nam. Ê kíp sáng tạo bộ sưu tập này gồm Lê Huy - người hướng dẫn, 2 họa sĩ đóng vai trò chính là Dương Đức Mạnh và Nguyễn Yên Thương, cùng nhóm sinh viên họa sĩ trẻ ở Lam Phong Studio.

Cùng mang cảm hứng yêu nước, Ann Group có bộ sản phẩm liên quan đến các vua Hùng. Trong đó, hình ảnh vua Hùng được sáng tạo và in trên túi vải, sổ tay, bình giữ nhiệt... Năm 2025, Ann Group cũng cho ra mắt bộ sản phẩm đặc biệt vào 2 dịp lễ lớn: kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bà Dư Thị Mai Linh, Giám đốc chiến lược của Ann Group, cho biết: "Hai sự kiện cách nhau 4 tháng, nhưng cùng một cảm xúc: cả dân tộc muốn được tham dự, muốn được thể hiện lòng yêu nước, được có mặt trong khoảnh khắc thế kỷ". Từ đó, Ann Group đã thực hiện bộ sản phẩm chất lượng cao gồm: cờ Tổ quốc; áo đỏ sao vàng với thiết kế hiện đại; bình nước, khăn, sổ tay, mũ và tất cả đều "cháy hàng".

Đẹp hơn, bền hơn, tự hào và có trách nhiệm hơn

Điều đáng ghi nhận là sản phẩm quà tặng yêu nước của các đơn vị nói trên hoàn toàn không phải ngẫu hứng hay nhằm "bắt trend", ăn theo các dịp lễ lớn. Lê Huy cho biết bộ Vinh quang Việt Nam là sự tiếp nối của bộ Những em bé Việt Nam được làm từ năm 2022. Khi đó, tạo hình các em bé Việt Nam mang nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc, các miền được đặt trong những câu chuyện, trạng thái khác nhau. Tới năm ngoái có nhiều ngày kỷ niệm lớn, bộ Vinh quang Việt Nam của Lam Phong Studio hướng về hình tượng người chiến sĩ, lực lượng diễu binh...

Gia đình ông Văn Thao (con trai nhạc sĩ Văn Cao) trong bộ trang phục mang cảm hứng về Tổ quốc của Ann Group và các chiến sĩ ở cột cờ Lũng Cú ẢNH: ANN GROUP CUNG CẤP

Các bộ quà tặng này đều được làm thành nhiều dạng sản phẩm: sổ tay, khăn quàng, áo, bình giữ nhiệt, miếng dán tủ lạnh, búp bê… "Các sản phẩm có nhiều hình tượng khác nhau, decor chủ yếu làm với sơn mài, gốm hay gỗ. Sau khi tạo hình nhân vật, chúng tôi chuyển hóa thành nhiều trạng thái như tượng, kẹp sách, dán tủ lạnh… Như vậy để các sản phẩm tiếp cận được tới nhiều người hơn, giá thành rẻ hơn, dễ vận chuyển, làm quà tặng", Lê Huy nói.

Tuy chưa có thống kê khách hàng nhưng theo Lam Phong Studio, tệp khách đa số là người nước ngoài, mua trực tiếp tại các cửa hàng ở TP.HCM, Hà Nội, Hội An. Các sản phẩm được yêu thích vì nhỏ gọn, thể hiện văn hóa Việt. Riêng khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc thường mua qua Instagram và các mạng xã hội khác. Ngoài ra cũng có nhiều khách trong nước đặt mua tặng bạn ở nước ngoài.

Bà Mai Linh cho biết bộ sản phẩm A80 của Ann Group gồm nhiều nhóm ngành hàng khác nhau, mỗi nhóm đều có tiêu chuẩn riêng về chất liệu, độ bền, công năng và an toàn sử dụng. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. "Chúng tôi không tiếp cận bộ sản phẩm này như nhóm hàng lưu niệm ngắn hạn, dùng một lần rồi bỏ. Đây là các vật phẩm được thiết kế để người dân có thể sử dụng trong suốt dịp đại lễ, sau đó tiếp tục cất giữ và dùng lại trong những ngày kỷ niệm lớn của đất nước", bà Mai Linh chia sẻ.

Với dòng sản phẩm mang tinh thần yêu nước, theo bà Mai Linh, cần có chiến lược sản xuất phù hợp. "Các biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc không nên bị khai thác như hàng chợ, mua theo phong trào, dùng một lần rồi bỏ. Nếu được thiết kế đúng, sản xuất tốt và truyền thông đúng, vật phẩm yêu nước có thể trở thành một phần của văn hóa sử dụng mới: đẹp hơn, bền hơn, tự hào và có trách nhiệm hơn".