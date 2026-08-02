Tủ lạnh nên đặt cách tường bao xa?

Khi chọn mua tủ lạnh, việc cân nhắc giữa dung tích chứa đồ và kích thước phù hợp là rất quan trọng. Các nhà sản xuất thường cung cấp 2 loại tủ lạnh: loại có chiều sâu đầy đủ và loại có chiều sâu tương đương với mặt bàn bếp. Loại thứ hai cho phép người dùng dễ dàng lắp đặt sát với tủ bếp và mặt bàn. Nhưng dù chọn loại nào, việc đảm bảo không gian lắp đặt phù hợp cho tủ lạnh là yếu tố then chốt, bao gồm cả việc chừa khoảng trống giữa tủ lạnh và tường.

Muốn tủ lạnh bền hơn, đừng bỏ qua khoảng cách tối thiểu với bức tường ẢNH: K. VĂN

Mỗi nhà sản xuất có khuyến nghị riêng về khoảng cách cần chừa. Chẳng hạn, LG khuyên người dùng nên để khoảng cách 10 cm giữa các cạnh và mặt sau của tủ lạnh với tường, 30 cm giữa đỉnh tủ lạnh và trần nhà. Trong khi đó, KitchenAid đề xuất khoảng cách 0,25 inch (6,35 mm) ở mỗi bên và phía trên, cùng với khoảng cách tối thiểu 2,5 inch (6,35 cm) khi lắp đặt cạnh tường cố định. Samsung gợi ý khoảng cách từ 5 đến 7 cm ở mỗi bên, nhưng nếu không thể, ít nhất cũng nên chừa 2 - 3 cm.

Lý do cần tạo khoảng trống cho tủ lạnh

Việc không để lại khoảng trống cần thiết có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng khi lắp đặt thiết bị gia dụng. Tủ lạnh cần không gian để "thở" và hoạt động hiệu quả. Quá trình làm lạnh của tủ lạnh tạo ra nhiệt, và không khí nóng cần đủ không gian để thông gió. Nếu không, tủ lạnh sẽ phải hoạt động vất vả hơn để duy trì nhiệt độ tối ưu cho thực phẩm, có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, đặc biệt là những loại nhạy cảm với nhiệt độ.

Ngoài ra, việc không chừa đủ không gian có thể gây hại cho tủ lạnh. Nếu không khí nóng không thoát ra được, tủ lạnh sẽ hoạt động ở công suất cao hơn trong thời gian dài, dẫn đến quá tải cho các linh kiện và rút ngắn tuổi thọ của thiết bị. Theo chuyên gia tiếp thị sản phẩm của ZLINE, Nina McBeth, việc lắp đặt tủ lạnh trong không gian chật hẹp có thể gây ra quá nhiệt, hóa đơn tiền điện cao hơn và tuổi thọ ngắn hơn, đặc biệt đối với các thiết bị cao cấp.

Do đó, trước khi mua tủ lạnh, người dùng nên đo đạc cẩn thận kích thước của tủ lạnh dự định mua và không gian lắp đặt để tránh những vấn đề không mong muốn trong tương lai.