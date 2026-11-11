Từ người tìm lan rừng đến 'hoa tiêu' truy bắt phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa

Với gần 30 năm gắn bó với núi Hòn Dữ, ông Dũng (54 tuổi, xã Diên Lâm) thuộc từng lối mòn, gộp đá, khe suối, góp phần quan trọng trong quá trình truy bắt các phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa.

Gần 30 năm thuộc từng ngóc ngách núi Hòn Dữ

Ông Dũng cho biết từ năm 1998, ông đã theo cha vào khu vực núi Hòn Dữ làm rẫy, dựng chòi trông coi và sinh sống. Từ đó, ông thường xuyên vào rừng lấy mây, hái măng đem bán. Những năm sau, ông chuyển sang tìm kiếm hoa lan rừng, nhất là các loài hoa thường sinh trưởng trên các vách đá.

Để tìm được hoa, ông phải đi qua hết gộp đá này đến gộp đá khác. Gộp đá là cách người dân địa phương gọi những phiến đá lớn chồng lên nhau, tạo thành nhiều khe hẹp, hốc sâu và khoảng trống khuất tầm nhìn.

Khu vực núi rừng ở Hòn Dữ có địa hình phức tạp ẢNH: KỲ NAM

Theo ông Dũng, khu vực núi Hòn Dữ có rất nhiều gộp đá nối tiếp nhau, địa hình trùng điệp, việc di chuyển không dễ dàng nhưng lại có nhiều vị trí thuận lợi để ẩn náu. Chính những năm tháng đi rừng, tìm lan đã giúp ông hiểu rõ địa hình, nhận biết những lối đi và vị trí có thể trú ẩn trong khu vực.

Núi Hòn Dữ cao khoảng 900 m, nằm trong quần thể núi non ở phía tây bắc tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này có nhiều đỉnh núi như Hòn Dữ, Hòn Bà (còn gọi là Hòn Lớn), Đá Treo... Địa hình chủ yếu là rừng tự nhiên, xen kẽ nhiều gộp đá lớn, hang hốc tự nhiên nằm sâu trong lòng núi và các nguồn nước phân bố quanh sườn núi.

Đường lên cửa rừng Hòn Dữ ẢNH: KỲ NAM

Dưới chân núi có những khu đất rộng, tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc dựng trại, sản xuất và chăn nuôi. Tuy nhiên, càng lên cao, địa hình càng hiểm trở, nhiều khu vực bị chia cắt bởi các vách đá, khe sâu và thảm thực vật dày đặc. Do đó, cán bộ cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược thường sử dụng làm căn cứ.

Đây cũng là những yếu tố khiến công tác tìm kiếm, kiểm soát người ra vào gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Trại giam A2 nằm sát khu vực núi Hòn Dữ nên những phạm nhân có ý định trốn trại đa số đều chọn Hòn Dữ làm nơi bỏ trốn.

Người dẫn đường tận tụy

Khi hay tin 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, ông Dũng nhanh chóng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng. Từ kinh nghiệm đi rừng lâu năm, ông tư vấn những vị trí cần bố trí chốt chặn, đồng thời trực tiếp dẫn đường cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các khu vực gộp đá nghi có người lẩn trốn.

Sau 7 ngày cùng lực lượng chức năng tìm kiếm qua nhiều ngóc ngách trong rừng, tối 28.10, ông Dũng dẫn các cán bộ, chiến sĩ đến khu vực gộp Cây Tung (tên gọi của người dân địa phương). Tại đây, phạm nhân trốn trại Võ Hoàng Duy bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Ông Dũng nhận định, từ những vị trí cao trên núi, người ở bên trong có thể quan sát khá rộng khu vực phía dưới vào ban ngày. Trong rừng lại có nhiều loại trái cây, măng, chuối rừng và nguồn nước tự nhiên. Những điều kiện này có thể giúp người lẩn trốn duy trì sinh hoạt trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Văn Dũng được tặng giấy khen của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an ẢNH: KỲ NAM

Đây không phải lần đầu ông Dũng hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm phạm nhân trốn Trại giam A2. Năm 2018, khi phạm nhân Cao Đăng Thành trốn trại, ông cũng tham gia dẫn đường, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm.

Theo lời kể của ông Dũng, trong quá trình lẩn trốn, Cao Đăng Thành lại di chuyển ngược xuống khu dân cư và tìm cách ẩn nấp ngay trong vườn nhà ông. Phạm nhân này chui vào một bi chứa dùng để đựng dụng cụ, sau đó lấy lá chuối phủ lên trên để che giấu.

Tuy nhiên, gia đình ông Dũng nuôi chó và một con heo rừng nên khi phát hiện người lạ, hai con vật đuổi theo khiến phạm nhân phải rời khỏi chỗ ẩn nấp. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân trốn trại Cao Đăng Thành.

Giấy khen của C10 tặng cho ông Nguyễn Văn Dũng ẢNH: KỲ NAM

Với những đóng góp trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trại giam, năm 2024, ông Dũng được Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) tặng giấy khen vì có thành tích đột xuất trong công tác phối hợp và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều đặc biệt hơn, con trai ông Dũng đi nghĩa vụ công an sau đó tiếp tục ở lại công tác và hiện là cán bộ của Trại giam Z30D Thủ Đức. Với ông Dũng, việc con trai làm cảnh sát quản lý trại giam giống như một nhân duyên với ngành.