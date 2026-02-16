Từ nhà giàn, tàu trực, lính hải quân gửi lời chúc tết nhân dân cả nước

Thiếu tá Hồ Sỹ Lương, Chính trị viên nhà giàn DK1/20, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhân dịp tết đến, xuân về, thay mặt cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/20, xin gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo các cấp, các đoàn thể, nhân dân cả nước một lời chúc có một cái tết no ấm, đầy đủ, lành mạnh.

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/20 xin hứa với toàn thể các đồng chí là: vui tết đảm bảo chu đáo, trọng thị, vui chơi không quên nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.