Từ nhà giàn, tàu trực, lính hải quân gửi lời chúc tết nhân dân cả nước

Giữa tiếng sóng vỗ gầm gào của đại dương, lời chúc tết từ những người lính hải quân đang làm việc trên các nhà giàn DK1, tàu trực gửi về đất liền không chỉ là tình cảm mà còn là niềm tin, lời thề quyết tâm giữ vững vùng trời, vùng biển, thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.
Nhân dịp tết đến, xuân về, thay mặt cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/20, xin gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo các cấp, các đoàn thể, nhân dân cả nước một lời chúc có một cái tết no ấm, đầy đủ, lành mạnh.
Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/20 xin hứa với toàn thể các đồng chí là: vui tết đảm bảo chu đáo, trọng thị, vui chơi không quên nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 đón tết ở trên nhà giàn xa đất liền, xin gửi lời chúc mừng năm mới đến thủ trưởng các cấp cũng như lời chúc tết đến toàn thể nhân dân trong đất liền một mùa xuân ấm áp, tình cảm, đầy yêu thương và năm mới thắng lợi mới.
Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 và các cán bộ chiến sĩ nhà giàn Tiểu đoàn DK1 gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể nhân dân cả nước cũng như các thủ trưởng các cấp là chúng tôi ở đây sẽ luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khả năng cũng như trình độ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc với tinh thần còn người, còn nhà giàn.
Nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026, kính chúc thủ trưởng cùng toàn thể nhân dân một năm mới mạnh khỏe, an khang, ngập tràn niềm vui.
Thay mặt cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/21, chúng tôi xin hứa tích cực nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng, huấn luyện thành thục các phương án chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhân dịp năm mới xuân Bính Ngọ, xin kính chúc thủ trưởng cùng nhân dân cả nước đón một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới. Chúng tôi, các lực lượng của Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển DK1 và các vùng biển của Việt Nam thì xin hứa với thủ trưởng cũng như bà con nhân dân cả nước: Yên tâm đón tết một mùa xuân bình an. Trên tuyến đầu của Tổ quốc thì đã có các lực lượng chốt giữ và ngày đêm túc trực, canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
Thay mặt cán bộ chiến sĩ tàu đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền nơi vùng biển DK1 thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi xin gửi lời chúc tết, lời chúc bình an, lời chúc năm mới đến thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí và toàn thể nhân dân trong cả nước. Chúc một năm mới 2026 luôn bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và thành công.
Chúng tôi xin hứa, những người cán bộ chiến sĩ Hải quân sẽ luôn vững tay lái, chắc tay súng, canh trực giữ vững vùng biển, vùng trời, vùng thềm lục địa, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những lời chúc chân thành từ giữa trùng khơi không chỉ là tình cảm của người lính biển gửi về hậu phương, nhân dân cả nước mà còn là lời thề danh dự của những người con ưu tú đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ thêm phần trọn vẹn khi đất liền và biển đảo luôn chung một nhịp đập.
