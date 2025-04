Từ Tây Ninh đi Long An theo những tuyến đường nào?

Trung ương Đảng đã thông qua nghị quyết sáp nhập các tỉnh, thành phố; trong đó Tây Ninh hợp nhất với tỉnh Long An, lấy tên là Tây Ninh và trung tâm hành chính đặt tại Long An. Hiện công tác phát triển hạ tầng, bao gồm cả hệ thống tuyến đường quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đang được chính quyền 2 địa phương quan tâm.

Tuyến đường từ KCN Thành Thành Công (TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) nối với đường tỉnh 825 phía Long An ẢNH: THANH QUÂN

Hiện nay, Trung tâm hành chính tỉnh Long An đóng tại TP.Tân An, cách TP.Tây Ninh khoảng 115 km. Từ TP.Tây Ninh đến TP.Tân An có 2 tuyến đường chính.

Đường thứ nhất là đường tỉnh 786, tuyến đường này đi ngang khu vực cửa khẩu Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh), sau đó qua cầu Đường Xuồng (cầu nối tỉnh Tây Ninh và Long An) theo đường tỉnh 838 của tỉnh Long An đến TP.Tân An.

Hiện nay đường tỉnh 786 vẫn còn khá nhỏ, chưa đủ đáp ứng liên kết giao thông 2 tỉnh ẢNH: THANH QUÂN

Đường thứ hai là đường từ KCN Thành Thành Công (TX.Trảng Bàng, Tây Ninh), nối với đường tỉnh 825 phía Long An.

Cả 2 tuyến đường nói trên tuy là đường nhựa, nhưng được thiết kế nhỏ và đã xuống cấp nhiều đoạn; chưa đủ đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông của 2 tỉnh.

Cầu Tây Long (nằm giữa tỉnh Tây Ninh và Long An) thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang được thi công ẢNH: THANH QUÂN

Ngoài ra, người dân Tây Ninh vẫn có thể đi theo quốc lộ 22, sau đó rẽ vào quốc lộ N2 (TX.Trảng Bàng) để sang Long An. Tuy nhiên, đường này phải qua địa phận TP.HCM, xa hơn với 2 tuyến đường trên.

Hiện tại, còn có một tuyến đường khác kết nối tỉnh Long An với Tây Ninh đang được xây dựng là đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa). Tuyến đường này đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Dự kiến trong năm 2025 dự án được hoàn thành và thông xe.