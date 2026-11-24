Chợ Tân Mỹ tìm cách minh bạch nguồn gốc thực phẩm

Từ ngày 9.6.2026, chợ Tân Mỹ trở thành chợ truyền thống đầu tiên ở TP.HCM bán thịt heo "Tick xanh trách nhiệm". Người mua có thể quét mã truy xuất để kiểm tra nguồn heo, ngày giờ giết mổ ngay tại sạp.

Mã truy xuất giúp khách kiểm tra nguồn heo, ngày giờ giết mổ ẢNH: CÔNG KHỞI

Bà Nguyễn Đoàn Bảo Trân, tiểu thương tham gia mô hình, cho biết mã được cập nhật mỗi ngày. Sạp dần có khách quen, rồi thêm khách qua lời giới thiệu của người đã mua.

Với bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, việc tự kiểm tra nguồn gốc là một lý do bà chọn mua thịt tại đây. Niềm tin dành cho người bán có thêm cơ sở từ thông tin về hàng hóa.

Tại sạp thịt heo của bà Nguyễn Đoàn Bảo Trân có thêm nhiều khách mới ẢNH: CÔNG KHỞI

Từ thịt heo “tick xanh” đến đặt rau qua Zalo, chợ Tân Mỹ đã làm gì để khách quay lại?

Theo bà Huỳnh Thị Thùy Trang, Trưởng phòng Dịch vụ thương mại, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Mỹ, mô hình nhận được sự hỗ trợ của UBND phường Tân Mỹ và Sở Công thương TP.HCM. Sạp thịt đã thu hút thêm nhiều khách hàng với tiêu chí lựa chọn thực phẩm chất lượng cao, ví dụ ở khu vực Phú Mỹ Hưng.

Có thêm đầu ra ngoài chợ Tân Mỹ

Bên cạnh khách trực tiếp tại chợ, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương còn kết nối sạp với tiệm bánh mì Phượng Hoàng. Theo bà Trân, tiệm lấy khoảng 6-7 kg thịt mỗi ngày để làm chà bông, heo quay.

"Có những cơ sở lấy hàng như vậy mình bán là thịt hết trong ngày. Không để hàng tồn qua ngày", bà nói.

Anh Dương Thành Trung, quản lý tiệm bánh mì Phượng Hoàng, cho biết tiệm còn mua rau, ớt tại chợ. Lượng hàng được lấy linh hoạt theo nhu cầu.

Tiệm bánh mì Phượng Hoàng lấy thịt heo, rau, ớt tại chợ Tân Mỹ để phục vụ kinh doanh. ẢNH: CÔNG KHỞI

Việc kết nối giúp tiểu thương có thêm đơn đều đặn, bớt phụ thuộc vào khách ghé sạp. Từ một mối mua thịt, đầu ra còn mở rộng sang các mặt hàng khác.

Thuận đường ghé mua, bận thì đặt giao

Được xây dựng từ năm 1994, chợ Tân Mỹ có quy mô 560 điểm kinh doanh. Chợ từng giảm sức mua nghiêm trọng khi mua sắm online phát triển, siêu thị xuất hiện quanh khu vực. Không có bãi giữ xe trong khuôn viên cũng là một bất lợi.

Để khách tiếp cận nhanh, những mặt hàng thường dùng được bố trí ở hai mặt tiền. Theo bà Dư Hương, tiểu thương bán rau, nhiều người tranh thủ ghé mua sau khi đưa con đến trường hoặc trên đường đi làm.

Các mặt hàng thường dùng được bố trí ở hai mặt tiền, thuận tiện cho khách tranh thủ ghé mua. ẢNH: CÔNG KHỞI

Bà Hương còn nhận đơn qua Zalo, giao tận nhà. Cách bán này được bà triển khai sau dịch Covid-19, khi chợ vắng khách.

Chị Lý Thị Hạnh thường đặt rau từ buổi tối. Điều chị thích là mua được đúng lượng cần dùng, dù ít người bán vẫn giao. Sự linh hoạt trong chia nhỏ hàng, lựa theo yêu cầu được duy trì cả với đơn đặt từ xa.

Bà Hương cho biết việc buôn bán, thu nhập hiện ổn định. Khách bận vẫn mua được ở sạp quen, còn bà có thêm cách nhận đơn.

Bà Dư Hương nhận đơn qua Zalo theo nhu cầu và sẵn sàng giao đến nhà. ẢNH: CÔNG KHỞI

Ở sạp cá, ông Nguyễn Tân Cương cũng gọi điện báo khách quen khi có cá ngon rồi mang tới. Những mối quen giúp ông duy trì việc kinh doanh.

Để thuận tiện thanh toán, trung tâm phối hợp với ngân hàng, Hội Phụ nữ đến từng sạp hướng dẫn, hỗ trợ in mã QR. Theo đơn vị quản lý, ban đầu một số tiểu thương lớn tuổi ngại sử dụng vì chưa rành công nghệ, lo bị lừa.

Việc hướng dẫn thanh toán chuyển khoản được thực hiện đến từng sạp. ẢNH: CÔNG KHỞI

Vệ sinh cũng là điều người bán phải quan tâm trước sự cạnh tranh. Ông Cương cho biết các siêu thị sạch sẽ quanh chợ khiến tiểu thương ý thức hơn về việc giữ nơi bán hàng sạch, thoáng.

Phía quản lý tăng cường kiểm tra vệ sinh, khử khuẩn, sắp xếp trật tự kinh doanh. Khách hàng Nguyễn Thị Lệ Hằng nhận xét khu vực thịt, cá, rau được phân chia riêng giúp dễ tìm, dễ mua.

Vệ sinh và bố trí ngành hàng góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm. ẢNH: CÔNG KHỞI

Nhà lồng chợ Tân Mỹ vẫn cần giải pháp

Nhịp kinh doanh ổn định của một số sạp thực phẩm chưa lan tới nhà lồng, nơi có 132 sạp và 24 ki ốt bán quần áo, mỹ phẩm, gia dụng.

Anh Trịnh Ngọc Kiên vẫn chọn chợ để mua thực phẩm tận tay. Nhưng với thời trang, anh tìm đến sàn thương mại điện tử vì có nhiều lựa chọn phù hợp hơn.

Tiểu thương Nguyễn Thị Hồng cho biết việc buôn bán tại sạp quần áo của bà giảm tới 70%, hiện còn một số ít khách quen. Bà Vũ Thị Me lại khó cạnh tranh giá vì nhập hàng đã cao, bán rẻ như trên mạng thì khó còn lời.

Ngành hàng quần áo tại chợ Tân Mỹ vẫn gặp khó trước thay đổi trong thói quen mua sắm. ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo bà Huỳnh Thị Thùy Trang, Trưởng phòng Dịch vụ thương mại, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Mỹ, đơn vị quản lý đang hỗ trợ tiểu thương tạo trang Facebook, tham gia hội nhóm bán hàng, đồng thời dự kiến tập huấn livestream. Hiệu quả của những bước đầu này cần được thể hiện bằng đơn hàng và lợi nhuận.

Chợ Tân Mỹ đang giữ khách bằng những việc cụ thể, từ minh bạch nguồn thịt đến giao một phần rau vừa bữa ăn. Với các ngành hàng còn khó khăn, giải pháp cần tính tiếp đến nguồn hàng, mẫu mã, giá bán và cách tiếp cận người mua.