Từ trung tâm TP.HCM đi đường nào tới sân bay Long Thành?

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và QL51 vẫn "gánh" chính

Nếu từ trung tâm TP.HCM tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 8 - 10 km thì quãng đường tới sân bay Long Thành khoảng 40 km, gấp 4 lần. Hiện nay, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gần như là con đường duy nhất để người dân TP.HCM tiếp cận Long Thành. Với chiều dài gần 55 km, tuyến cao tốc này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến địa phận Long Thành xuống khoảng 40 - 50 phút trong điều kiện giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, thực tế trục đường này đang chịu áp lực vận tải rất lớn, thường xuyên ùn tắc kéo dài từ khu vực nút giao An Phú (TP.Thủ Đức cũ) lên tới cao tốc. Do đó, thời gian di chuyển thực tế có thể mất hơn 1 giờ đồng hồ.

Hệ thống các tuyến đường kết nối đang được gấp rút hoàn thiện, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đến sân bay Long Thành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ tuyến cao tốc "độc đạo" này, người dân từ TP.HCM sẽ chạy thẳng tới H.Long Thành cũ (Đồng Nai), tới nút giao với QL51 thì rẽ vào quốc lộ để tới đường T1 - một trong 2 tuyến đường chính kết nối thẳng vào sân bay Long Thành. Theo thiết kế kỹ thuật, tuyến đường T1 có vận tốc thiết kế đạt 80 km/giờ theo tiêu chuẩn đường chính đô thị. Hiện nay, đường T1 hướng vào sân bay Long Thành đã thông xe kỹ thuật, nút giao đường T1 với QL51 đã cơ bản hoàn thành. Đáng chú ý, QL51 cũng đang phải "oằn mình" gánh lượng phương tiện vượt quá nhiều so với năng lực khai thác, sau khi sân bay Long Thành đón khách cũng sẽ phục vụ đưa người dân từ khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ tới sân bay. Do đó, cả hành trình từ trung tâm TP.HCM đi sân bay qua hướng này có thể phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Cũng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nếu người dân và du khách từ TP.HCM không nhập vào QL51 thì có thể chạy thẳng tiếp tới đoạn giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi mới chuyển hướng để kết nối đường T1. Hiện nay tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện, song theo kế hoạch của chủ đầu tư, trước ngày 27 tháng chạp, khoảng 35 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao QL56 sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ người dân đón tết. Do đó, tới tháng 6, khi sân bay Long Thành chính thức đưa vào khai thác thương mại, người dân từ trung tâm TP.HCM hoàn toàn có thể sử dụng hướng đi này, ước tính thời gian di chuyển sẽ giảm khá nhiều so với đi qua QL51. Mặt khác, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác sẽ giảm áp lực rất lớn cho QL1 nên hướng quốc lộ cũng có thể được giảm bớt thời gian.

Nếu không đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ TP.HCM cũng có thể chọn tuyến Vành đai 3 TP.HCM. Hiện nay, cầu Nhơn Trạch cũng như đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 11 km đã thông xe kỹ thuật. Từ Vành đai 3, các phương tiện sẽ kết nối với tỉnh lộ 25B kéo dài từ trung tâm H.Nhơn Trạch cũ để tới QL51 rồi kết nối tiếp tới sân bay. Tỉnh lộ 25B có chiều dài hơn 9,2 km hiện đang được nâng cấp mở rộng, đặt mục tiêu phải hoàn thành vào tháng 6, kịp thời điểm cảng Long Thành đón khách. Tuy nhiên, hạn chế của hướng đi này là vẫn phải qua QL51, nguy cơ ùn tắc cao.

Xa hơn tỉnh lộ 25B khoảng gần 4 km, cũng giao với đường Vành đai 3 là tỉnh lộ 25C nối thẳng tới đường T1 để tới cổng số 1 sân bay Long Thành. Tuyến đường này cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, nếu về đích đúng tiến độ vào tháng 6 thì người dân sẽ có thêm 8 làn đường cho xe chạy tới sân bay.

Thực tế, ngoài các tuyến đường bộ thì theo quy hoạch, vẫn còn một hướng đi khác đưa người dân TP.HCM đi Đồng Nai tới sân bay Long Thành, đó là qua phà Cát Lái, kết hợp với Vành đai 2 và các trục hướng tâm của TP. Đây có thể xem như giải pháp tạm thời, giúp chia bớt lưu lượng cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong giai đoạn đầu sân bay khai thác, song việc di chuyển qua phà sẽ mất rất nhiều thời gian vì vốn đã thường xuyên quá tải giờ cao điểm. Với những hành khách đi máy bay, chờ phà sẽ là phương án vô cũng rủi ro.

Nhìn chung, người dân TP.HCM xác định sẽ phải mất từ 1,5 - 2 giờ đồng hồ để di chuyển từ trung tâm TP tới sân bay Long Thành theo các tuyến đường hiện hữu. Phía Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) đang kỳ vọng sau khi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành, thời gian có thể kéo giảm xuống 40 - 45 phút.

Chạy nước rút bổ sung đường kết nối

Áp lực trên các tuyến đường hiện hữu quá lớn, nên hàng loạt công trình cầu đường, cao tốc kết nối từ TP.HCM tới sân bay Long Thành đã tổ chức thi công đều đang cấp bách về đích càng sớm càng tốt.

Nút giao kết nối Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương tại cửa ngõ tây TP.HCM vừa thông xe kỹ thuật Ảnh: Ngọc Dương

Đơn cử, bên cạnh tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự án mở rộng đường dẫn cao tốc đoạn từ nút giao An Phú đến Long Thành đã được TP.HCM nghiên cứu, với quy mô tăng từ 4 làn xe hiện nay lên 8 - 10 làn tùy đoạn. Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giảm áp lực cho cửa ngõ phía đông TP.HCM. Công trình dự kiến khởi công từ cuối năm 2025 để hoàn thành trong năm nay, song đến giờ vẫn chưa triển khai, chủ yếu do vướng mặt bằng.

Bên cạnh đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành là tuyến chiến lược kết nối khu vực miền Tây với Đồng Nai và sân bay Long Thành, giúp dòng xe không phải đi xuyên qua trung tâm TP.HCM. Dự án dài gần 58 km, quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp và vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tuy gặp nhiều khó khăn về tiến độ, nhưng đang được thúc đẩy mạnh. Đến nay gần 30 km trên tuyến đã đưa vào khai thác, gồm đoạn phía tây nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè) và đoạn phía đông từ nút giao Phước An đến QL51. Phần còn lại sẽ đưa vào khai thác trong quý 3/2026. Tuyến cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao QL51, cùng với Vành đai 3 TP.HCM sẽ tạo thành một mạng lưới giao thông liên vùng Đông Nam bộ, giúp kết nối từ miền Tây sang miền Đông và đến sân bay Long Thành một cách thuận lợi.

Mong chờ đường sắt, metro, xe buýt

Hệ thống đường bộ sẽ là trục kết nối chính đưa người dân TP.HCM tới sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu khai thác. Tuy nhiên, TP.HCM xác định với kịch bản chuyển hết đường bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành đã được Bộ Xây dựng thông qua, chỉ có đường sắt mới đảm đương được nhu cầu di chuyển rất lớn.

Lược đồ các tuyến di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành Đồ họa: Minh Tưởng

Do đó, trong tờ trình gửi HĐND TP.HCM hồi tháng 12.2025 xem xét thông qua danh mục dự án metro bổ sung vào phụ lục kèm theo Nghị quyết 188, có 3/5 tuyến được đề xuất bổ sung để đẩy nhanh tiến độ đầu tư là nhằm kết nối về sân bay Long Thành. Trong đó, tuyến metro số 3 nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ sẽ kết nối sân bay Long Thành và các khu vực dọc tuyến với trung tâm P.Vũng Tàu. Đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch tại khu vực biển, hình thành trục động lực kinh tế du lịch và đô thị ven biển, tạo môi trường sống an toàn, trong lành, có chất lượng cao, hướng tới phát triển kinh tế hài hòa với thiên nhiên...

Tiếp theo là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án sẽ giải quyết nhu cầu cấp bách về kết nối TP.HCM và tỉnh Đồng Nai bằng hệ thống giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường. Tuyến này hình thành sẽ góp phần khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, các dịch vụ đô thị, du lịch, logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Cuối cùng là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dự án chiến lược, "cấp bách của cấp bách", nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại kết nối trực tiếp từ TP.HCM đi siêu cảng mới. Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42 km với 20 nhà ga, tổng mức đầu tư khoảng 3,4 tỉ USD, tốc độ thiết kế 120 km/giờ, dự kiến đưa hành khách từ Thủ Thiêm tới Long Thành chỉ trong khoảng 20 - 25 phút. Đáng chú ý, theo phương án đã được UBND TP.HCM trình Bộ Xây dựng thống nhất, tuyến đường sắt này sẽ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Cụ thể, hành khách sẽ từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất đi tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) đến ga Thủ Thiêm và thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Theo đại diện ACV, sau khi mạng lưới metro phục vụ vận tải hành khách tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới sân bay được triển khai hoàn thiện, thời gian di chuyển dự kiến chỉ khoảng 20 - 25 phút. Các tuyến này sẽ kết nối đồng bộ với mạng lưới metro trong TP, giúp hành khách quốc tế có thể từ ga metro trung tâm di chuyển thẳng tới sân bay mà không cần phương tiện cá nhân. Chưa kể, dịch vụ vận tải công cộng gồm hệ thống xe buýt nhanh, shuttle bus chất lượng cao từ các phường trung tâm, các bến xe và các tỉnh lân cận sẽ được tổ chức với tần suất cao, đảm bảo thời gian ổn định và chi phí hợp lý.

"Di chuyển ra sân bay Long Thành sẽ tránh được tình trạng ùn tắc trong khu vực nội đô TP.HCM, đặc biệt trên các trục Cộng Hòa, Trường Sơn, Bạch Đằng - vốn là "nỗi ám ảnh" của nhiều hành khách bay tại Tân Sơn Nhất. Không chỉ phục vụ TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành còn là sân bay quốc tế gần hơn cho người dân Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), một phần các tỉnh Tây Nam bộ và Nam Trung bộ thông qua kết nối cao tốc, hành khách có thể đi xe hoặc phương tiện công cộng đến Long Thành trong thời gian ngắn hơn so với việc phải vào trung tâm TP.HCM để ra Tân Sơn Nhất. Việc di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đến sân bay giúp hành khách tiết kiệm chi phí đi lại, tăng trải nghiệm dịch vụ và sự hài lòng khi bay quốc tế", đại diện ACV nhấn mạnh.