Từ trung tâm TP.HCM, nhiếp ảnh gia lần thứ 5 chụp được núi Bà Đen

Trong lần thứ 5 quan sát và chụp được ảnh núi Bà Đen khi ở trung tâm TP.HCM, nhiếp ảnh gia Minh Hòa vẫn bày tỏ sự hào hứng bởi mỗi lần hiếm hoi nhìn thấy ngọn núi này với tượng Phật xa xa, anh đều có những cảm xúc đặc biệt.

Khoảnh khắc núi Bà Đen được nhìn thấy từ trung tâm TP.HCM dưới góc chụp của nhiếp ảnh gia Minh Hòa ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Chia sẻ khoảnh khắc đẹp được chụp vào lúc hơn 13 giờ 40 phút ngày 1.7, nhiếp ảnh gia Minh Hòa chia sẻ: "Tổ nghề đãi mình lần thứ 5 ngắm và chụp núi Bà Đen từ trung tâm Sài Gòn".

Ngay sau đó, khoảnh khắc đẹp đầu tháng 7 nói trên được nhiều người yêu thích. Nhiếp ảnh gia Minh Hòa kể sau khi làm việc buổi sáng, đầu giờ chiều, anh trở về nhà và xử lý ảnh bên cửa sổ.

"Nhìn ra cửa sổ thấy trời trong một cách rất lạ, với trực giác của một nhiếp ảnh gia, mình cảm thấy có khả năng chụp được núi Bà Đen. Mình vội mở app AirVisual xem mức độ ô nhiễm không khí, thấy chỉ số ô nhiễm rất thấp chỉ 28. Mình vội đi lấy máy ảnh và super tele lên chụp, mới sực nhớ tối qua đã cho một người em trong nghề mượn chụp nên quyết định chụp lại khoảnh khắc núi Bà Đen bằng điện thoại", anh Minh Hòa nhớ lại.

[CLIP]: Khoảnh khắc đẹp chụp từ trung tâm TP.HCM: Núi Bà Đen "hiện hình" ngày đầu tháng 7

Lần chụp ảnh núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM đặc biệt

Nếu như cả 4 lần hiếm hoi nhìn thấy núi Bà Đen trước đó, anh Minh Hòa chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp và chụp vào lúc hoàng hôn, thì lần này, anh chụp lại khoảnh khắc đẹp bằng điện thoại và vào lúc đầu giờ chiều.

Đây là lần thứ 5 trong hơn 1 năm qua, nhiếp ảnh gia Minh Hòa nhìn thấy và chụp được ảnh núi Bà Đen ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Tuy nhiên, lần này trở nên đặc biệt vì anh chụp bằng điện thoại và núi Bà Đen "hiện hình" lúc đầu giờ chiều thay vì hoàng hôn ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

"Ngày 29.6.2025 là lần đầu tiên mình nhìn thấy và chụp ảnh núi Bà Đen từ TP.HCM. Để kỷ niệm 1 năm chụp được khoảnh khắc này, ngày 29 và 30.6.2026, mình đều lên sân thượng để săn tìm khoảnh khắc trên nhưng thời tiết và điều kiện không cho phép mình nhìn thấy núi Bà Đen. Đến ngày 1.7, khi mình không có chủ ý chụp thì lại bắt được khoảnh khắc mong chờ", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa có 37 năm trong nghề. Từng chia sẻ với phóng viên, anh cho biết linh cảm của một nhiếp ảnh gia rất quan trọng, điều này không sách vở, trường lớp nào dạy. "Linh cảm nhạy là yếu tố làm nên những khoảnh khắc duy nhất, làm nên tên tuổi của một nhiếp ảnh gia", anh Minh Hòa nói thêm.

Nhờ linh cảm "ánh nắng trong veo, sẽ có gì đó rất đặc biệt" khiến anh phải xách máy lên sân thượng canh chụp và kết quả ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp khi lần đầu nhìn thấy núi Bà Đen. Và sau hơn 1 năm, linh cảm khi nhìn ra cửa sổ "thấy bầu trời trong rất lạ" đã giúp anh tiếp tục chụp được khoảnh khắc hiếm gặp này.

"Nóc nhà Nam bộ" nhìn từ đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Minh Hòa là nhiếp ảnh gia nổi tiếng có 37 năm trong nghề, được nhiều người yêu mến ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la.

Trong Gia Định thành thông chí, một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của tác giả Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".

Theo đó, núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế.