Tử vi ngày 26 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hằng ngày chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Dù vận khí ra sao, điều quyết định vẫn là sự tập trung và thái độ của bạn. Khi bạn làm việc bằng sự bình tĩnh và chủ động, tài lộc sẽ dần phản ánh đúng nỗ lực của mình