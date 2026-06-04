Tử vi ngày 4 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Không phải điều gì khiến bạn hứng thú cũng cần theo đuổi ngay, đôi khi sự bình tĩnh và thực tế mới là điều giúp tài lộc và cuộc sống ổn định lâu dài