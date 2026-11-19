Chiều 19.11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có văn bản trả lời câu hỏi liên quan đến rapper MCK xin lỗi khán giả, phải gỡ các ca khúc bị nhận xét có ca từ phản cảm và việc quản lý sản phẩm âm nhạc trên môi trường số.

Trong văn bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chưa nêu cụ thể kết quả buổi làm việc với MCK ngày 28.7, các nội dung đã trao đổi hay cam kết của nam rapper. Thay vào đó, sở thông tin về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi phát hành nội dung trên mạng và những giải pháp quản lý đang triển khai.

Nghệ sĩ chịu trách nhiệm với sản phẩm phát hành trên mạng

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Nghị định 147 quy định tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về thông tin do mình lưu trữ, cung cấp hoặc truyền đưa trên mạng xã hội.

Do đó, tổ chức, cá nhân phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số phải chịu trách nhiệm về nội dung. Sở cho biết các sản phẩm này không chịu sự kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành.

Sở đề nghị nghệ sĩ và người có ảnh hưởng chấp hành quy định pháp luật, đồng thời thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Trong đó, người có ảnh hưởng được khuyến nghị chủ động sáng tạo, lan tỏa nội dung có giá trị, góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh việc nghệ sĩ xin lỗi hoặc tự gỡ bỏ sản phẩm vi phạm là trách nhiệm khắc phục hậu quả bắt buộc, không thay thế các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước.

MCK được biết đến là một trong những rapper thành công khi bước ra từ Rap Việt năm 2020 ẢNH: T.L

Tăng rà quét nhạc thô tục, chủ động phòng ngừa vi phạm

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ, chuyển từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa và định hướng.

Một trong những giải pháp là đẩy mạnh thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sở phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng lan tỏa nội dung tích cực trên không gian mạng.

Nội dung về văn hóa ứng xử trên không gian mạng cũng được lồng ghép vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhằm giúp người dân biết sàng lọc, nhận diện thông tin xấu, độc.

Bên cạnh đó, sở tăng cường rà quét để phát hiện, xử lý các sản phẩm âm nhạc và hành vi biểu diễn có nội dung vi phạm, như sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm hoặc trái thuần phong mỹ tục.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, ngoài xử phạt hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp "khóa sóng", "hạn chế hình ảnh" trên phương tiện truyền thông chính thống và tại các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.