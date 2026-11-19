Tại buổi họp báo về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 19.11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về thực trạng phim ca nhạc, MV (dạng phim ngắn kết hợp giữa bài hát và hình ảnh - PV) khai thác đề tài giang hồ, tội phạm trên các nền tảng mạng, sau vụ diễn viên Tấn Bo cùng nhiều người liên quan đến phim "Huy Bến xe" bị khởi tố.

Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm về nội dung trên mạng

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận định phim ca nhạc, MV khai thác đề tài "giang hồ mạng", tội phạm, bạo lực xuất hiện phổ biến trên các nền tảng xuyên biên giới. Theo sở, thực trạng này xuất phát từ mục đích câu view, chạy theo thuật toán tương tác và khai thác yếu tố giật gân.

Sở khẳng định mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có nghệ sĩ, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung do mình cung cấp, truyền đưa, lưu trữ trên mạng internet.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, việc lợi dụng danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật hay phim ca nhạc để lồng ghép các hành vi vi phạm là vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng và trật tự xã hội. Những hành vi này cần bị ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Toàn cảnh buổi họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Rà soát thông tin trên mạng hằng ngày, phối hợp Công an TP.HCM xử lý

Về công tác quản lý, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thực hiện rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng hằng ngày.

Đồng thời, sở phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Công tác này đặc biệt chú trọng những nội dung lan truyền nhanh, có tính chất nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc tác động phức tạp đến tình hình dư luận xã hội.

Phim ca nhạc "Huy Bến xe" có khoảng 40 - 50 người tham gia, thu hút hơn 42.000 lượt xem trên YouTube ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, tối 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố diễn viên Tấn Bo cùng 10 người khác liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe". Phim có Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi "Hiệp đen") tham gia diễn xuất.

Theo Công an TP.HCM, phim có khoảng 40 - 50 người tham gia. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc được đăng trên kênh YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Căn cứ kết quả điều tra cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhiều người tham gia phim "Huy Bến xe". Tội danh được xác định là "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 điều 288 bộ luật Hình sự.