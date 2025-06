Từ vụ việc hai người nhập viện khi chạy marathon, cần lưu ý gì khi tham gia?

Theo thông tin trên Báo Sài Gòn Giải Phóng (ngày 3.6), hai trường hợp này rơi vào tình trạng mệt mỏi, khó thở, nôn ói, chuột rút và co quắp chân tay sau khi chạy. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu bị cô đặc, men gan tăng cao và có dấu hiệu suy thận cấp do mất nước nghiêm trọng. Từ sự việc này, những người yêu thích chạy marathon, đặc biệt là người mới, cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn?

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia chạy marathon

Chạy marathon không chỉ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là thử thách đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Gắn bó với bộ môn chạy bộ hơn 2 năm nay, Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cho biết: “Chạy bộ là môn rất tốt cho sức khỏe và giảm stress nếu chúng ta tập đúng cách”.

Quyết chia sẻ rằng anh bắt đầu tham gia các giải chạy marathon từ năm 2023. “Lúc đó mình chạy rất kém, cơ thể không được khỏe mạnh nên chỉ đăng ký cự ly ngắn nhất là 5 km. Đến hiện tại mình đã tham gia hơn 20 giải chạy marathon”, Quyết cho hay.

Văn Quyết bắt đầu tham gia chạy marathon từ năm 2023 ẢNH: NVCC

Với những kinh nghiệm qua nhiều lần tham gia các giải chạy marathon, Quyết cho biết anh luôn lắng nghe cơ thể để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chàng trai 9X chia sẻ: “Khi chạy bộ, mình sẽ lắng nghe cơ thể để chọn tốc độ phù hợp, tránh gây căng thẳng lên hệ tim mạch. Sẽ có những buổi mình chạy nhanh, cũng có hôm chạy chậm. Đồng thời, gần đến ngày diễn ra giải chạy thì mình chạy một vài buổi lúc trời nắng để tim mạch khỏe hơn, giúp cơ thể thích nghi mọi thời tiết khi tham gia chạy giải. Mình nghĩ không nên chạy quá nhanh vì như vậy sẽ làm nhịp tim tăng cao, dẫn đến khó thở rất nguy hiểm”.

Với Quyết, chạy bộ là môn cần rèn luyện lâu dài. Do đó, người mới chạy thì nên tập 3 - 5 km để làm quen và phát triển sức bền, phát triển hệ tim mạch, sau đó tăng dần khoảng cách để cơ khớp được hoạt động trơn tru, giảm thiểu chấn thương lên các khớp.

Hoàng Duy cho biết anh luôn chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi khi tham gia các giải chạy marathon ẢNH: NVCC

Bắt đầu chạy bộ từ năm 2021 và đã tham gia được 6 giải chạy marathon, Cao Phan Hoàng Duy (24 tuổi, ngụ tại TP.HCM), chia sẻ: “Lúc đầu mình chỉ chạy với mục đích rèn luyện sức khỏe, nhưng dần dần khi chạy nhiều mình nhận ra bộ môn này còn đem lại cho mình nhiều lợi ích khác. Chạy bộ giúp mình rèn luyện được sự kiên nhẫn, kiên trì không bỏ cuộc ở bản thân”.

Duy cho biết khi tham gia các giải chạy marathon, bản thân thường sẽ chuẩn bị trước khoảng 3 tháng. “Từ lúc đó mình sẽ lập kế hoạch để tập luyện, tùy vào mục tiêu của mỗi người mà sẽ có kế hoạch cụ thể, ví dụ một tuần chạy bao nhiêu lần, một tháng chạy dài bao nhiêu km… Mình nghĩ là bản thân phải tự ý thức tập luyện thường xuyên, thì sẽ đảm bảo được an toàn khi tham gia các giải chạy. Bên cạnh đó, vào trước ngày chạy mình thường ăn ít và bù khoáng cũng như trang bị những thanh gel năng lượng khi tham gia chạy”, Duy chia sẻ.

Những lưu ý quan trọng khi chạy marathon

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, chạy marathon là một thử thách đầy hấp dẫn đối với những người yêu thích thể thao. Tuy nhiên, đây cũng là một hoạt động thể chất đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng để tránh những rủi ro về sức khỏe. Đặc biệt là trong các trường hợp như mất nước và suy thận cấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

Để có một cuộc đua an toàn và hiệu quả, bác sĩ Lợi cho biết cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và thể lực trước khi tham gia. “Điều này không chỉ giúp bạn đạt thành tích cao mà còn bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ chấn thương và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đối với những người chưa từng tham gia marathon hoặc có tiền sử bệnh lý như: tim mạch, thận, huyết áp cao... việc thăm khám bác sĩ trước khi tham gia giải chạy là điều hết sức cần thiết. Đồng thời, cần lên kế hoạch tập luyện khoa học. Không nên bắt đầu tập luyện quá gấp gáp. Thay vào đó, nên tăng cường độ và quãng đường chạy từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi”.

Theo bác sĩ Lợi, một trong những yếu tố quan trọng cần chú ý khi tham gia chạy marathon chính là việc bổ sung đủ nước và các khoáng chất trong suốt cuộc đua. “Khi chạy lâu, cơ thể sẽ mất một lượng nước lớn qua mồ hôi. Nếu không bổ sung kịp thời, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng, dẫn đến các vấn đề như chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí suy thận cấp. Vì vậy, cần bổ sung nước và điện giải đều đặn trong suốt quá trình chạy”, bác sĩ Lợi cho biết.

Bên cạnh đó, việc lắng nghe cơ thể là điều vô cùng cần thiết. Nam bác sĩ cho biết: “Mỗi người có một thể trạng và mức độ chịu đựng khác nhau, vì vậy đừng cố gắng chạy theo người khác nếu cơ thể cảm thấy không ổn. Khi cảm thấy mệt mỏi, khát nước hay có dấu hiệu chóng mặt, hãy giảm tốc độ và dừng lại nghỉ ngơi một lát. Điều này giúp cơ thể hồi phục và tránh các biến chứng nghiêm trọng. Nếu có cảm giác đau đầu, buồn nôn, hoặc khô miệng quá mức, đừng chủ quan. Đó là những dấu hiệu cảnh báo mất nước hoặc sự thay đổi trong cân bằng điện giải. Khi đó, bạn cần dừng lại để uống nước, ăn nhẹ và nghỉ ngơi”.

Cuối cùng, chế độ dinh dưỡng và việc phục hồi sau khi chạy cũng đóng vai trò quan trọng. “Sau khi hoàn thành một cuộc marathon, bạn không nên dừng lại đột ngột mà cần có thời gian để cơ thể từ từ phục hồi. Sau khi chạy, hãy đi bộ nhẹ nhàng trong vài phút để giúp máu lưu thông tốt và tránh cho cơ thể bị sốc đột ngột. Lúc này cơ thể cần được phục hồi nhanh chóng bằng việc bổ sung nước, đặc biệt là các khoáng chất đã mất trong suốt cuộc chạy. Bữa ăn nhẹ sau cuộc chạy cũng rất quan trọng để tái tạo năng lượng cho cơ thể”, bác sĩ Lợi đưa ra lời khuyên.