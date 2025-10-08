Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Túi mật 'lên tiếng' - dấu hiệu sớm không nên bỏ qua

08/10/2025 07:34 GMT+7

Túi mật là túi nhỏ hình quả lê, nằm dưới gan, chứa dịch mật giúp cơ thể phân giải chất béo. Nếu bộ phận này gặp vấn đề, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng cơ bản sau.

Đau vùng bụng trên bên phải, nôn ói

Túi mật nằm ở vùng bụng trên bên phải, ngay dưới gan. Khi túi mật bị căng hoặc viêm, người bệnh thường sẽ cảm thấy đau vị trí dưới xương sườn phải, theo Verywell Health (Mỹ)

Nếu có sỏi mật, cơn đau này được gọi là cơn đau túi mật (hay cơn đau quặn mật), thường xuất hiện sau khi ăn no, đặc biệt là bữa ăn nhiều dầu mỡ vào buổi tối hoặc ban đêm, có thể kéo dài vài giờ và kèm theo buồn nôn, nôn ói.

Nhiều người cũng thường bị đau lặp đi lặp lại theo từng đợt. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài bất thường, đó có thể là dấu hiệu của viêm túi mật cấp - một tình trạng nghiêm trọng hơn cần đến bệnh viện ngay.

Túi mật 'lên tiếng' - dấu hiệu sớm không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Khi túi mật bị căng hoặc viêm, người bệnh thường sẽ cảm thấy đau vị trí dưới xương sườn phải

Ảnh minh họa: AI

Sốt, vàng da, vàng mắt

Khoảng 1/3 người bị viêm túi mật có biểu hiện sốt kèm các cơn ớn lạnh. Nếu sốt cao, đó có thể là dấu hiệu của biến chứng nặng hơn như nhiễm trùng, đặc biệt nguy hiểm và cần chú ý để kịp thời đến bệnh viện.

Ngoài ra, khi bị tắc nghẽn ống dẫn mật, nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Điều này khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng, được gọi là bệnh vàng da. Trong trường hợp này, người bệnh cũng có thể cảm thấy ngứa trên da.

Thay đổi màu nước tiểu và phân

Khi túi mật có vấn đề, màu nước tiểu và phân cũng thay đổi. Nước tiểu có thể sẫm màu như nước trà do tình trạng tăng bilirubin trong máu; còn phân có thể nhạt hoặc xám vì thiếu mật trong ruột. Điều này xảy ra khi mật không được dẫn xuống ruột mà ứ lại, khiến bilirubin tăng trong máu và được đào thải ra nước tiểu.

Ai dễ mắc bệnh túi mật?

Sỏi mật khá phổ biến, nhưng không phải ai cũng có nguy cơ như nhau. Các yếu tố nguy cơ gồm có:

  • Nữ giới hoặc người thường xuyên dùng hormone.
  • Người bị bệnh tiểu đường, béo phì.
  • Người cao tuổi.
  • Phụ nữ mang thai.
  • Giảm cân nhanh hoặc thay đổi cân nặng đột ngột.

Sỏi hình thành khi dịch mật mất cân bằng, ví như có quá nhiều cholesterol, bilirubin hoặc thiếu muối mật. Nhiều người thậm chí có sỏi mật mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, nếu sỏi chặn dòng mật từ túi mật xuống ruột non, người bệnh có thể bị đau, đặc biệt sau khi ăn nhiều dầu mỡ. Tắc nghẽn do sỏi có thể gây viêm túi mật cấp (cholecystitis), dẫn đến nhiễm trùng hoặc viêm tụy (pancreatitis), đây đều là những biến chứng nguy hiểm.

Nhìn chung, các bệnh về túi mật có thể nguy hiểm và thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó hãy đi khám ngay nếu bạn có các triệu chứng nêu trên. Những triệu chứng này cũng có thể gặp trong các bệnh khác như viêm ruột thừa hay bệnh gan, vì vậy việc khám sớm sẽ giúp xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.

Khám phá thêm chủ đề

