Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau

Ngày 6.3 (tức 15.2 âm lịch), tại cửa biển Sông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) diễn ra lễ hội Nghinh Ông, thu hút khoảng 1.500 du khách.

Lễ hội Nghinh ở TT.Sông Đốc được tổ chức trong ngày 14 – 15.2 (âm lịch) hằng năm năm, nhằm tôn vinh loài cá voi (còn gọi là Nam Hải đại tướng quân) và cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi đánh bắt được mùa.



Những ngày diễn ra lễ hội, xung quanh khu vực lăng được trang hoàng đẹp mắt với nhiều cờ phướn. Đúng 11 giờ ngày 6.3, lễ rước Ông được khởi hành tại lăng Ông, sau đó diễu hành quanh TT.Sông Đốc hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng của đội nhạc lễ, tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc thu hút hàng ngàn người dân từ khắp nơi về dự, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an

Đoàn tàu ra biển Nghinh Ông gồm 3 chiếc, được kết lại thành đoàn, trang hoàng cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu… Từng đoàn tàu tham gia Nghinh Ông đều chạy ra biển theo hướng Hòn Chuối. Tàu chạy khi nào đến lằn ranh nước trong thì người chánh lễ làm thủ tục khấn vái, thắp hương và "xin keo". Khi xin "được keo" thì tàu quay về và đem những lọ nước biển trong lành về lăng Ông thờ cúng.

Lễ hội Nghinh Ông đón khoảng 1.500 du khách đến tham quan, du lịch

Anh Trần Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu cá đăng ký đi Nghinh Ông, chia sẻ: "Năm nay, lễ hội diễn ra rất trang trọng, cầu cho mưa thuận gió hoà, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt cá tôm được an hoà. Lễ hội thu hút du khách các tỉnh, thành Bình Dương, TP. HCM, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự rất đông".

Ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch UBND TT.Sông Đốc, cho biết trước ngày diễn ra lễ hội Nghinh Ông, địa phương đã thông báo rộng rãi cho các chủ phương tiện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đăng ký theo tàu chủ ra biển. Năm nay, Ban tổ chức chuẩn bị 6 chiếc tàu chính và 50 chiếc tàu cá có nhiệm vụ chở các vị chức sắc, học trò lễ và khoảng 1.500 du khách tham quan ra biển.