Tùng Dương lần đầu đóng cảnh tình cảm với diễn viên 10X

Tùng Dương 'lột xác' với hình ảnh chàng trai si tình

Trước thềm concert cá nhân, Tùng Dương giới thiệu đến khán giả MV Hàng vạn năm ánh sáng. Đây là sản phẩm có màu sắc khác biệt từ giai điệu đến hình ảnh, đánh dấu sự thay đổi đáng kể của Tùng Dương.

Ở tác phẩm của nhạc sĩ Hùng Quân, Tùng Dương không đặt nặng màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ. Thay vào đó, anh chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm để giai điệu và ca từ được truyền tải một cách tự nhiên. Ca khúc như lời giãi bày chân thành về tình yêu, nỗi nhớ khi con người không đủ can đảm để nói thành lời.

Tùng Dương rũ bỏ hình ảnh gai góc, lần đầu vào vai chàng trai si tình ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, Tùng Dương lần đầu đảm nhận vai nam chính trong MV của mình. Theo đó, giọng ca 8X hóa thân vào vai người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài. Từ rung động ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết, chia sẻ khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Những phân đoạn tình cảm của Tùng Dương và bạn diễn Chi Phạm cũng khiến người hâm mộ bất ngờ. Chi Phạm sinh năm 2001, cô từng tham gia bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không và Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Tùng Dương muốn khán giả nhìn thấy khía cạnh dịu dàng, ngọt ngào của mình trong âm nhạc ẢNH: NVCC

Với Tùng Dương, việc thể hiện ca khúc bằng lối hát mềm mại, tinh tế cũng là cách khác biệt để truyền tải cảm xúc. Sự dịu dàng ấy không làm mất đi bản sắc riêng mà mở ra thêm khía cạnh mới trên con đường nghệ thuật của giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Thông qua ca khúc này, Tùng Dương mong muốn khán giả thấy anh là người có tư duy cởi mở, sẵn sàng thử sức với dòng nhạc và vai trò mới.

Hiện tại, Tùng Dương tất bật chuẩn bị cho live concert Bay về phía mặt trời. Đêm nhạc quy tụ loạt khách mời: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GreyD, dự kiến diễn ra vào ngày 19.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.