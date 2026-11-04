Từng phải dắt xe giữa đêm, tài xế TP.HCM tự học sửa xe giúp người lạ

Anh Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, phường Bình Đông, TP.HCM) bắt đầu ngày làm việc của mình từ 21 giờ tối hôm trước đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Suốt thời gian làm nghề chạy xe công nghệ, anh vẫn giữ thói quen vừa đi, vừa quan sát xem xe máy của ai gặp sự cố để sửa xe miễn phí.

Cứu hộ miễn phí ban đêm

21 giờ, anh Nguyễn Hoàng Vũ bắt đầu chuẩn bị cho ca làm đêm của mình. Đôi tay anh thoăn thoắt sắp xếp từng món đồ nghề, từ kềm, ruột bánh xe đến chai xăng nhỏ, mỗi thứ đều có vị trí riêng trên xe. Những thao tác thuần thục ấy dường như đã trở thành thói quen sau nhiều năm rong ruổi trên đường.

Không ít người thắc mắc vì sao anh Vũ đi chạy xe công nghệ nhưng lại mang theo nhiều dụng cụ sửa xe đến vậy. "Đó là cách để tôi giúp đỡ những ai gặp sự cố xe máy vào ban đêm, khi nhiều tiệm sửa xe đã đóng cửa", anh Vũ bộc bạch.

Anh Vũ kiểm tra xe máy cho người đi đường gặp sự cố giữa đêm ẢNH: NVCC

Suốt hành trình chạy xe, mỗi khi tình cờ bắt gặp người phải dắt bộ hoặc dừng xe bên đường vì gặp sự cố, anh Vũ lại tấp vào hỏi thăm, kiểm tra tình trạng xe và sửa chữa miễn phí. Anh Vũ kể, hầu như ngày nào đi làm anh cũng bắt gặp những trường hợp cần giúp đỡ. Có ngày anh gặp tới 5 trường hợp bị hỏng xe trong một đêm.

Những sự cố anh thường xử lý là xe thủng lốp, cần thay ruột, hết xăng, hết bình điện hoặc đứt sên. Tùy tình trạng, anh sử dụng dụng cụ mang theo để sửa chữa tại chỗ. Với những lỗi vượt quá khả năng, anh tìm cách hỗ trợ người gặp sự cố đến tiệm sửa xe gần nhất.

Với những sự cố xe máy cơ bản, anh Vũ thường mất khoảng 20 phút để sửa chữa ẢNH: NVCC

Chị Lê Hồng Linh (25 tuổi, ở phường Thông Tây Hội) là một trong những người từng được anh Vũ giúp đỡ khi xe gặp sự cố giữa đêm. Khoảng 1 giờ sáng, trên đường về nhà, xe chị bất ngờ bị bể bánh. Nhà còn cách khoảng 15 km, điện thoại đã hết pin, trong túi không còn tiền mặt, xung quanh lại không có tiệm sửa xe mở cửa khiến chị không biết phải xoay xở ra sao.

"Lúc đó tôi rất lo lắng. Sau khi dắt xe đi bộ một đoạn, tôi tình cờ gặp anh Vũ. Anh dừng lại giúp tôi tháo đinh, bơm lốp để xe có thể tiếp tục chạy. May mắn có anh giúp đỡ, nếu không tôi phải dắt xe suốt quãng đường còn lại về nhà", chị Linh nhớ lại.

Tự học sửa xe qua mạng

Nhiều năm rong ruổi trên những cung đường ở TP.HCM, anh Vũ đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người bị hư xe trong đêm. Chia sẻ với PV Thanh Niên, sau lần hư xe vào ban đêm phải dắt bộ, anh bắt đầu nhen nhóm ý định làm công việc "không lương" này.

Anh Vũ nhớ lại, cách đây hơn 1 năm trước, khi vừa kết thúc ca làm thì xe bất ngờ bị cán đinh và thủng lốp. Dắt bộ vài cây số giữa đường vắng, anh mới gặp được một người sửa xe lưu động. "Nhưng khi nghe báo giá 400.000 đồng, tôi đành dắt bộ tiếp. Tôi chạy xe cả đêm có khi còn chưa kiếm được 400.000 đồng", anh bùi ngùi kể lại.

Từ đó, anh Vũ bắt đầu mua đồ nghề, học cách sửa xe qua các video trên mạng xã hội. Dần dần, anh bắt đầu thạo việc hơn. Với anh Vũ, niềm vui nằm ở việc mọi người có thể về nhà an toàn mà không phải loay hoay giữa đêm.

Anh Vũ chia sẻ mình tự học sửa xe qua các video trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Nhắc đến trường hợp khiến mình nhớ nhất, anh Vũ chậm lại, nhớ về lần sửa xe cho một chú xe ôm truyền thống lúc hơn 5 giờ sáng, khi anh chuẩn bị về nhà sau hơn 8 tiếng chạy xe công nghệ.

Chiếc xe đã quá cũ, nhiều bộ phận rỉ sét khiến việc sửa chữa trở nên khó khăn. Vốn chỉ tự học sửa xe, không phải thợ chuyên nghiệp, anh phải kiên nhẫn xoay xở khá lâu mới có thể sửa xong.

"Khi tôi đang loay hoay sửa, ông chú bất ngờ bật khóc. Lúc đó tôi có cảm giác khó tả lắm. Nhưng chính những lần như vậy khiến tôi muốn tiếp tục công việc này", anh Vũ kể lại.

Gần 4 giờ sáng, sau nhiều tiếng rong ruổi trên đường, anh Vũ chuẩn bị trở về nhà. Với người tài xế 36 tuổi, niềm vui là giúp ai đó sửa xe, tiếp tục hành trình an toàn, như cách anh mong từng có người giúp mình trong ngày hôm ấy.