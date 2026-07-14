Tuổi thọ thực tế của soundbar có thể khiến nhiều người bất ngờ

Khi âm thanh từ TV cảm thấy không được như ý, loa soundbar được xem là một khoản đầu tư đáng giá cho trải nghiệm nghe nhìn của người dùng. Mặc dù không thể so sánh với hệ thống âm thanh vòm, soundbar là một giải pháp nâng cấp đơn giản, tiết kiệm không gian và đặc biệt là giá cả phải chăng. Thậm chí nhiều mẫu soundbar tốt trên thị trường có giá chỉ trong tầm khoảng 6 - 7 triệu đồng.

Tuổi thọ của soundbar có thể kéo dài đến 10 năm, nhưng công nghệ mà nó hỗ trợ có thể lỗi thời sớm hơn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào một soundbar, không ít người sẽ đặt câu hỏi về tuổi thọ của nó thực sự kéo dài trong bao lâu. Trong thực tế, con số này rất khác nhau, với một số người cho biết soundbar có thể sử dụng hàng chục năm, mặc dù linh kiện có thể gặp vấn đề sớm.

Mặc dù vậy, khảo sát trên Reddit cho thấy không ít người nói tuổi thọ soundbar của họ thấp hơn. Một số cho biết soundbar dùng được khoảng 1,5 năm là hỏng, trong khi một số người dùng được hơn 2 năm, một số thấy loa hỏng sau 6 năm.

Những yếu tố khiến soundbar 'kém đi' dù hoạt động tốt

Theo chia sẻ của nhiều người dùng, vấn đề họ quan tâm nhất với soundbar chính là công nghệ âm thanh có thể trở nên lỗi thời. Một người dùng cho biết, mặc dù chiếc soundbar hiện tại của họ hỗ trợ nhiều chuẩn âm thanh hiện đại, nhưng khả năng cao sẽ phải nâng cấp sau 5 hoặc 6 năm, khi các công nghệ mới xuất hiện.

Bên cạnh vấn đề hỏng hóc và chuẩn âm thanh thay đổi, một vấn đề khác với soundbar chính là khả năng kết nối, nơi sự rườm rà của kết nối có dây hay tiêu chuẩn không dây cũ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm. Trong trường hợp này, người dùng có thể tận dụng soundbar cho các mục đích khác.

Tóm lại, mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về độ bền của soundbar, người dùng không cần quá lo lắng về việc thiết bị trở nên lỗi thời nhanh chóng. Miễn là soundbar hỗ trợ các công nghệ âm thanh hiện tại như Dolby Atmos hoặc DTS:X, người dùng có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Việc nâng cấp chỉ nên được xem xét nếu người dùng muốn tận dụng các công nghệ mới hoặc cần một tính năng cụ thể.