Tưởng bị u tuyến giáp, cô gái phát hiện đỉa sống trong họng

Nữ bệnh nhân 24 tuổi ở Sơn La vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư (Hà Nội) nội soi gắp ra con đỉa sống trong họng.

Trước đó, khi thấy cảm giác khó chịu trong họng, bệnh nhân đi khám tại một cơ sở y tế, được chẩn đoán bị u tuyến giáp. Khám chuyên khoa sau đó, bệnh nhân được xác định "không có bệnh", không có chỉ định điều trị.

Con đỉa suối sống trong họng người bệnh được gắp ra, sau khi người bệnh từng có chẩn đoán u tuyến giáp ẢNH: PHƯƠNG ANH

Do thấy khó chịu trong họng, bệnh nhân tiếp tục đi khám, được bác sĩ tại địa phương phát hiện có dị vật và chuyển điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ nội trú Ngô Duy Thịnh, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, cho biết: "Người bệnh đến khám vì cảm giác "buồn" trong họng. Kết hợp với tiền sử thường xuyên đi rừng và uống nước suối, chúng tôi lưu ý đến khả năng có dị vật sống trong vùng họng - thanh quản".

Các bác sĩ đã soi treo thanh quản dưới gây mê, phát hiện một con đỉa sống ở vùng thanh môn (vùng có hai dây thanh và khe để không khí đi qua khi thở). Đây là vị trí cần đặc biệt lưu ý vì liên quan trực tiếp đến sự thông thoáng của đường thở. Con đỉa có thể di động, thân trơn và giác bám giữ khá chắc vào niêm mạc, đòi hỏi thao tác chính xác, không để đỉa tuột xuống sâu hơn, hoặc bị đứt.

Bác sĩ Thịnh lưu ý, nếu nghi ngờ có đỉa, vắt trong họng không đổ muối, rượu, giấm hay hóa chất vào họng để làm đỉa nhả ra. Khi bị dị vật trong cổ họng, không tự dùng tay hay dụng cụ móc, gắp trong họng; không cố nuốt cơm hoặc uống nhiều nước để đẩy dị vật xuống. Các cách này dễ gây tổn thương, sặc hoặc khiến việc kiểm soát dị vật khó hơn.



