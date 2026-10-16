    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tưởng bị u tuyến giáp, cô gái phát hiện đỉa sống trong họng

    Liên Châu
    Liên Châu
    Sau các lần khám, từng được chẩn đoán nghi mắc bệnh lý tuyến giáp người phụ nữ 24 tuổi ở Sơn La bất ngờ được phát hiện có đỉa sống ở họng - thanh quản.

    Nữ bệnh nhân 24 tuổi ở Sơn La vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư (Hà Nội) nội soi gắp ra con đỉa sống trong họng.

    Trước đó, khi thấy cảm giác khó chịu trong  họng, bệnh nhân đi khám tại một cơ sở y tế, được chẩn đoán bị u tuyến giáp. Khám chuyên khoa sau đó, bệnh nhân được xác định "không có bệnh", không có chỉ định điều trị. 

    Được chẩn đoán u tuyến giáp, đi khám phát hiện đỉa sống trong cổ họng - Ảnh 1.

    Con đỉa suối sống trong họng người bệnh được gắp ra, sau khi người bệnh từng có chẩn đoán u tuyến giáp

    ẢNH: PHƯƠNG ANH

    Do thấy khó chịu trong họng, bệnh nhân tiếp tục đi khám, được bác sĩ tại địa phương phát hiện có dị vật và chuyển điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư.

    Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ nội trú Ngô Duy Thịnh, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, cho biết: "Người bệnh đến khám vì cảm giác "buồn" trong họng. Kết hợp với tiền sử thường xuyên đi rừng và uống nước suối, chúng tôi lưu ý đến khả năng có dị vật sống trong vùng họng - thanh quản".

    Các bác sĩ đã soi treo thanh quản dưới gây mê, phát hiện một con đỉa sống ở vùng thanh môn (vùng có hai dây thanh và khe để không khí đi qua khi thở). Đây là vị trí cần đặc biệt lưu ý vì liên quan trực tiếp đến sự thông thoáng của đường thở. Con đỉa có thể di động, thân trơn và giác bám giữ khá chắc vào niêm mạc, đòi hỏi thao tác chính xác, không để đỉa tuột xuống sâu hơn, hoặc bị đứt.

    Bác sĩ Thịnh lưu ý, nếu nghi ngờ có đỉa, vắt trong họng không đổ muối, rượu, giấm hay hóa chất vào họng để làm đỉa nhả ra. Khi bị dị vật trong cổ họng, không tự dùng tay hay dụng cụ móc, gắp trong họng; không cố nuốt cơm hoặc uống nhiều nước để đẩy dị vật xuống. Các cách này dễ gây tổn thương, sặc hoặc khiến việc kiểm soát dị vật khó hơn.


    Tin liên quan

    Nội soi tai phải cách nhau 7 ngày mới được bảo hiểm y tế thanh toán?

    Nội soi tai phải cách nhau 7 ngày mới được bảo hiểm y tế thanh toán?

    Bác sĩ căn cứ tình trạng bệnh cụ thể để chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện không quy định về khoảng cách thực hiện dịch vụ nội soi tai.

    Nội soi lấy chiếc ghim nhọn 3 cm trong dạ dày bé 10 tuổi

    Khám phá thêm chủ đề

    Sơn La hà nội nội soi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận