Tương lai nào cho chính trường Pháp?

Những câu hỏi về sự ổn định bối cảnh chính trị Pháp nổi lên giữa bối cảnh tân Thủ tướng Sébastien Lecornu từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố các thành viên nội các mới.

Việc từ chức bất ngờ diễn ra sau khi cả đồng minh lẫn đối thủ đều đe dọa lật đổ chính phủ mới, và ông Lecornu nói điều đó có nghĩa là ông không thể làm tốt công việc của mình.

Thủ tướng Sebastien Lecornu phát biểu tại Khách sạn Matignon ở Paris (Pháp) sau khi đệ đơn từ chức lên tổng thống, ngày 6.10.2025.

ẢNH: REUTERS

Nhà phân tích Stewart Chau của tổ chức Verian Group hôm 6.10 cho biết ông nghĩ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện có ba lựa chọn.

Ông Chau cảnh báo không nên dự đoán tương lai trong bối cảnh môi trường bất ổn hiện nay, nhưng ông cho rằng việc kêu gọi bầu cử quốc hội mới dường như là con đường khả thi nhất cho Tổng thống Macron nếu ông muốn đi trọn nhiệm kỳ của mình.