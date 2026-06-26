Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Ảnh: Đình Huy

Công tác Đoàn đã thiết thực, gần thanh niên hơn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học XHCN của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ VN.

"Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thiếu niên nhi đồng đã có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc đã được triển khai phong phú, chú trọng không gian số, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp. Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tiến tới hải đảo, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng còn nhiều khó khăn. Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát với nhu cầu thực tiễn. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tại đại hội Ảnh: Đình Huy

Ghi nhận, biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng của Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập; đồng thời nhấn mạnh "những hạn chế đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn".

"Đổi mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp hành động, để thực hiện tốt hơn yêu cầu của Đảng, gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động, xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của chính thế hệ trẻ đối với tổ chức Đoàn thanh niên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới; sau gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của VN ngày càng được nâng lên. Đồng thời, mục tiêu phía trước cao hơn, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững cấp bách hơn. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.

"Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ và yêu cầu sau đại hội, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: Bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.

Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng

Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất là làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giáo dục lý tưởng không thể dừng ở khẩu hiệu mà quan trọng là làm cho thanh niên "hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác".

Hai là xây dựng thế hệ thanh niên học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Vì vậy, Đoàn phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần "Thanh niên VN làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo"; giúp thanh niên biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước.

Ba là đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở.

Bốn là đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Đoàn phải thực sự là người bạn gần gũi, tin cậy, "hiểu thanh niên, nghe thanh niên, nói được tiếng nói của thanh niên và cùng thanh niên tìm lời giải cho những vấn đề thiết thân, thiết thực".

Thứ năm là xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, "không hành chính hóa, không xa cơ sở; không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động".

Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội, không phải nhiệm vụ riêng của Đoàn.

"Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Tôi mong mỗi thanh niên VN hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày: Học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung. Mỗi thanh niên VN khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng căn dặn mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tự hỏi: mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn? Đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại? Và phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng?