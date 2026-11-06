Tưởng nhìn mờ do tuổi tác, người phụ nữ phát hiện khối u não hơn 6 cm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Hoàng, Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Gia An 115, cho biết khi khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, người bệnh có thể nhìn mờ, giảm thị lực, khó nhìn sang 2 bên hoặc tầm nhìn ngày càng thu hẹp.

U màng não thường phát triển chậm nên những thay đổi về thị lực có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài. Người bệnh đôi khi chủ quan cho rằng mắt mờ do tuổi tác, bệnh về mắt hoặc làm việc quá sức mà không biết nguyên nhân có thể xuất phát từ bên trong hộp sọ.

“U màng não thường lành tính, nhưng không đồng nghĩa với hoàn toàn vô hại. Hộp sọ là 1 khoang kín. Khi khối u lớn dần và nằm gần dây thần kinh thị giác, tuyến yên hoặc các động mạch quan trọng, vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Gần 5 giờ bóc tách khối u nằm sâu ở đáy não

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ. Do khối u có cấu trúc chắc, nằm sát dây thần kinh thị giác và các mạch máu quan trọng, bác sĩ phải bóc tách từng phần nhỏ thay vì lấy toàn bộ cùng lúc. Cách làm này giúp giảm áp lực lên não, đồng thời hạn chế nguy cơ tổn thương các cấu trúc lân cận.

Ê kíp phẫu thuật cho người bệnh ẢNH: BVCC

Bác sĩ Văn Hoàng cho biết sau phẫu thuật, khối u đã được lấy hết. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định chính xác loại u, làm cơ sở xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị tiếp theo.

Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, giao tiếp tốt, vận động tay chân bình thường, ăn uống được; đặc biệt, thị lực cải thiện so với trước phẫu thuật. Khi xuất viện, sức khỏe người bệnh ổn định, vẫn cần dùng thuốc theo hướng dẫn, chăm sóc vết mổ và tái khám định kỳ.

Nhìn mờ kéo dài: Đừng chỉ nghĩ do tuổi tác

Theo bác sĩ Hoàng, người dân không nên chủ quan nếu nhìn mờ, đau đầu kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn, đặc biệt khi:

Thị lực giảm dần mà không rõ nguyên nhân.

Tầm nhìn bị thu hẹp hoặc khó quan sát hai bên.

Nhìn đôi hoặc hình ảnh không rõ dù đã thay kính.

Đau đầu kéo dài, tăng dần hoặc thay đổi bất thường.

Đau đầu kèm buồn nôn hoặc nôn.

Yếu, tê tay chân hoặc đi lại mất thăng bằng.

Xuất hiện cơn co giật lần đầu.

Thay đổi trí nhớ, hành vi hoặc mức độ tỉnh táo.

Những biểu hiện trên không đồng nghĩa chắc chắn có khối u não. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tăng dần hoặc xuất hiện cùng lúc, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Nếu đột ngột đau đầu dữ dội, nôn liên tục, co giật, lơ mơ, nói khó hoặc yếu liệt tay chân, cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu thần kinh càng sớm càng tốt.